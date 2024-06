Der 5:1-Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Schottland zum EM-Auftakt am Freitagabend ist auch auf Mallorca – vor allem an der Playa de Palma – gefeiert worden. Tausende deutsche Fußballfans – darunter Urlauber und Residenten – versammelten sich bereits ab dem Nachmittag in den bekannten Lokalen der Gegend. Sowohl im Bierkönig als auch im Megapark sahen die Fans das Spiel auf Großleinwänden, aber auch in den kleineren Lokalen in der Bierstraße herrschte absolutes Fußballfieber.

Nachdem der 5:1-Sieg über Schottland abgepfiffen wurde, strömten viele Fans ins Freie, kauften sich Döner oder Bratwurst und begossen den tollen Auftakt der Nagelsmann-Elf auf der Promenade oder vor den Kneipen. Vor allem in der Bierstraße, wo die Fans das Spiel unter anderem im "Deutschen Eck" verfolgten und wo ein DJ für gute Laune sorgte, herrschte echte Party-Stimmung.

Tausende Trikots, friedliche Party

Auffällig: Die Nationalmannschaft scheint die deutschen Fans trotz der Schwächephase in den vergangenen Jahren nach wie vor zu begeistern. So überraschte den MM-Reporter vor Ort die große Anzahl an deutschen Trikots, die an der Playa de Palma zu sehen waren. Die Bierstraße glich zeitweise einem weißen Trikot-Meer, wenngleich sich auch Fans in den Auswärtstrikots in Grün, Schwarz, Rot oder Pink unters Volk gemischt hatten.

Besonders schön: Einige Straßen an der Playa de Palma waren mit deutschen Flaggen dekoriert, die Bierstraße sogar mit schwarz-rot-goldenen Girlanden überspannt. Viele Fußball-Fans hatten sich auch die deutschen Farben ins Gesicht geschminkt. Gute Nachricht: Der Abend und die Nacht verliefen an der Playa de Palma – was die Fußballfans und die Feierlichkeiten des deutschen Auftaktsiegs angeht – friedlich.