Das Mallorca Magazin hat zwölf deutschsprachigen Insel-Residenten zum Start der EM folgende Fragen gestellt:

1. Interessiert Sie Fußball überhaupt?

2. Wo und wie werden Sie sich EM-Spiele anschauen?

3. Wer sind ihre Top-Favoriten für das Endspiel?

4. Wie wird sich Deutschland bei der Heim-EM schlagen?

Die Antworten

Joachim Llambi, TV-Moderator und „Let´s Dance”-Juror

„Ich bin schon immer sehr Fußball interessiert. Im Rahmen der EMwerde ich für Magenta TV sowie RTL die Spanien-Spiele direkt aus dem Stadion kommentieren. Natürlich werde ich mir mit Freunden und Bekannten so viele Spiele anschauen, auch live vor Ort, wie es geht. Deutschland wird sehr wahrscheinlich die Gruppe gewinnen und, wenn alles normal läuft, im Viertelfinale auf Spanien treffen. Dort ist für die DFB-Auswahl dann allerdings endgültig Schluss. Spanien wird im Endspiel auf Frankreich treffen und die Europameisterschaft gewinnen. Das hoffe ich zumindest.”

Ekaterina Meyer, Besitzerin Shiva Beach Club

„Ehrlich gesagt, interesse ich mich nicht wirklich für den Fußballsport, aber ich ich finde es herrlich, wie sich andere Menschen dafür begeistern können. In meinem Club können die Gäste die EM-Spiele auf Bildschirmen live verfolgen, wenn sie möchten. Ich finde es immer wieder schön, wenn die Fans bei einem Tor für ihre Mannschaft jubeln. Mein Herz schlägt für die deutsche Nationalmannschaft auch wenn ein Teil von mir aus Bulgarien stammt. Deutschland spielt mit Heimvorteil. Ich denke daher, dass die Nationalelf gute Chancen hat, ins Endspiel zu gelangen. Ich drücke ihr auf jeden Fall die Daumen.”

Kristoff Both, Manager des Golfclubs Alcanada

„Zu den ganz großen Fußball-Fans und Experten zähle ich sicher nicht mehr, auch wenn mein Herz immer noch ein wenig für Werder Bremen schlägt, aber bei internationalen Wettbewerben wie WM, EModer Champions League schaue ich gerne mal zu. Ich werde sicherlich einige Spiele der deutschen Elf mit Freunden daheim auf dem Sofa oder vielleicht auch mal in einer Bar anschauen. Die DFB-Elf ist mein ganz heißer Favorit auf den Titelgewinn. Wer sonst? Im Endspiel wird die Nationalmannschaft natürlich auf Italien treffen, also ein ganz großer Klassiker im internationalen Fußball.”

Edwin Weindorfer, Ausrichter des WTA-Tennisturniers Mallorca Championships

„Als Sportfan interessiert mich natürlich auch für Fußball. Ich werde die EM sowohl im Fernsehen mit Freunden als auch live aus einem Stadion verfolgen. Als Österreicher bin ich beispielsweise beim Vorrundenspiel meiner Heimatelf gegen Polen in Berlin mit von der Partie. Meine Favoriten für den Titelgewinn sind Deutschland, Spanien und Frankreich. Mit einem Top-Coach wie Julian Nagelsmann hat die Nationalmannschaft wieder Power bekommen und könnte durchaus am Ende als Sieger dastehen.”

Bettina Stuckmann, Co-Geschäftsführerin des Elektro-Fachbetriebes Franz Stuckmann

„Natürlich werde ich zusammen mit meinem Mann das ein oder andere EM-Spiel anschauen, am liebsten zu Hause mit Familie und Freunden. Spanien, Frankreich und natürlich auch Deutschland sind meine Favoriten auf den Titelgewinn. Der deutschen Elf traue ich dieses Mal den Sieg im Endspiel zu. Warum? Die Spielerqualität der Mannschaft ist hoch und mit der richtigen Einstellung und Mentalität könnten sie im eigenen Land durchaus Europameister werden.”

Marvin Bonitz, Geschäftsführer des Immobilienunternehmens Minkner & Bonitz

„Wenn man mich nach Spielernamen fragen würde, müsste ich passen, dennoch interessieren mich die internationalen Fußballwettbewerbe. EM-Spiele werde ich zuhause im Kreis der Familie ansehen, Public Viewing Events sind nicht mein Fall. Mein Traum-Finale wäre Deutschland gegen Spanien, zumal ich einen spanischen Schwiegervater habe, was das Endspiel bestimmt noch spannender machen würde. Frankreich und Italien sind ebenfalls meine Favoriten.”

Oliver Girharz, Geschäftsführer des Baumanagementbüros „Matrol” auf Mallorca

„Ich bin echter Fußball-Fan und freue mich daher schon auf die EM. Ich werde möglichst viele Spiele mit Kunden und Freunden privat im Fernsehen oder bei Public Viewings Events ansehen. Das Gruppenspiel Spanien gegen Italien sehe ich mir live in Gelsenkirchen an. Beide Mannschaften sind auch meine Titelfavoriten. Natürlich schlägt mein Herz auch für Deutschland, und die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, aber ehrlich gesagt, rechne ich der DFB-Elf keine großen Chancen aus. Die Nationalmannschaft braucht meiner Meinung nach einfach noch mehr Zeit, um wieder zu den Top-Teams im internationalen Fußball zu gehören. Dennoch drücke ich ihr die Daumen.”

Bettina Klos, Gründerin und Geschäftsführerin der Event- und PR-Firma „Klos to you”

„Ich kenne durch viele, von mir organisierte Events zahlreiche aktive und ehemalige deutsche Fußballer, doch selbst das hat mein Interesse für diesen Sport nicht wecken können. Fußball-Gucken ist für mich daher vor allem ein soziales Vergnügen, ich werde bestimmt einige EM-Spiele auf Public-Viewing-Veranstaltungen auf Mallorca und in Deutschland zusammen mit Freunden verfolgen. Wer wird am Ende gewinnen?Oh Gott, da traue ich mir wirklich keinen Tipp zu. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass Frankreich Turniersieger wird, die haben bereits bei der vergangenen Weltmeisterschaft gezeigt, dass sie richtig gut spielen können. Aber ich lasse mich auch gerne überraschen.”

Wolfgang Engstler, Deutscher Konsul auf den Balearen

„Ich habe in meiner Jugend selbst Fußball im Verein gespielt, später auch in der Fußballgruppe des Auswärtigen Amtes. Ja, ich werde die Europameisterschaft verfolgen, das Eröffnungsspiel und die Spiele des DFB-Teams überwiegend auf der Kulturfinca Son Baulo von Will Kaufmann mit großer Leinwand. Das Vorrundenspiel Deutschland gegen die Schweiz wollen wir vorausichtlich gemeinsam mit der Honorarkonsulin der Schweiz im neueröffneten „Joy Club” an der Playa verfolgen. EM-Favoriten sind für mich Frankreich, England und natürlich Deutschland. Ich tippe, dass es die DFB-Elf mindestens bis ins Halbfinale schafft, und hoffe vor allem auf ein tolles Fußballfest in Deutschland.”

Jörg Dahlmann, TV-Sportmoderator und Buchautor

„Nein, ich bin nicht einfach nur an Fußball interessiert, ich bin totaler Fußball-Freak, schließlich habe ich viele Jahre die Bundesliga-Spiele im Fernsehen moderiert. Und, na logo, werde ich die ganze Europameisterschaft verfolgen. Und zwar gemeinsam mit Friedhelm Funkel im Robinson-Club Jandia auf Fuerteventura. Dort werden wir für die Gäste alle Spiele moderieren und kommentieren. Die drei Topfavoriten sind für mich Deutschland, Frankreich und Spanien. Frankreich hat die größte Qualität, Spanien ist diszipliniert und technisch top. Und Deutschland ist die Wundertüte. Der EM-Titel ist für die DFB-Auswahl durchaus machbar. Allerdings wenn, dann müssen wir mehrmals durchs Elfmeterschießen.”

Michael Ammer, Promi-Party-Veranstalter

„Natürlich interessiert mich Fußball – meine erste WM, an die ich mich bewusst erinnere, war die 1974 in Deutschland – was für ein großartiges Turnier! Ich werde mir viele EM-Spiele live im TV ansehen, nicht nur die der Deutschen. Am liebsten schaue ich mit meiner Freundin Laura (ist BVB Fan) und unserer Labrador-Hündin Lotte alleine – dann kann ich mich auch voll und ganz auf Fußball konzentrieren. Frankreich, England und Spanien sind meine Favoriten. Deutschland wünsche ich den Titel, denke aber, dass im Viertelfinale Schluss ist. Qualitativ gibt’s einfach bessere Teams. Für den EM-Titel müsste das deutsche Team schon kämpferisch so über sich hinaus wachsen wie zum Beispiel 1996 beim deutschen EM-Gewinn in England.”

Daniel Vulic, Geschäftsführer des deutschsprachigen Inselradios 95.8 auf Mallorca

„Auch wenn ich immer noch Fortuna-Düsseldorf-Fan bin, ist mein Interesse am Fußball, vor allem aber meine Fachkenntniss davon, eher bescheiden. Das Inselradio wird in den kommenden Wochen täglich verschiedene Beiträge zur EMsenden, unter anderem direkt von Korrespondenten aus den deutschen Stadien. Das Schöne als Mallorca-Resident ist ja, dass ich gleich zwei Mannschaften anfeuern kann. Noch dazu, wo meine Frau Spanierin ist, sodass ich mit ihr sicherlich das eine oder andere Spiel zuhause oder bei Freunden schauen werde. Sowohl Deutschland als auch Spanien drücke ganz fest die Daumen, und würde mich riesig freuen, wenn eine der beiden Mannschaften den Siegerpokal hochhalten darf.”