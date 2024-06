Das neuseeländische Supermodel Rachel Hunter – einst eines der meistfotografierten Models der Welt – ist total verknallt in Mallorca! Das verriet die 54-jährige Ex-Frau von Rod Stewart dem Mallorca Magazin am Samstagabend im Rahmen einer Open House Party des deutschen Promi-Maklers Marcel Remus in einer Millionenvilla in Palmas noblem Stadtteil Son Vida, dem "Beverly Hills" von Mallorca.

"Diese Insel ist wunderschön und für uns Nicht-Europäer auch wein wenig exotisch", so Hunter, die nach ihrer aktiven Zeit als Fotomodel zur Spiritualität gefunden hat und derzeit als Yoga-Lehrerin um die Welt tourt. Und genau das würde sie in Zukunft auch gerne auf der Insel machen. "Ich träume davon, eine schöne Finca auf dem Land zu finden, in der ich zwei bis drei Mal pro Jahr Yoga-Retreats geben kann", so Hunter zu MM. "Vielleicht kann mir Marcel Remus ja dabei helfen."

Yoga, erklärt Hunter, helfe ihr dabei auch mit Mitte 50 noch blendend auszusehen, vor allem aber sei gute Ernährung der Schlüssel, um gesund zu bleiben. Gleichzeitig versicherte das Model, dass man aber auch nicht zu streng mit sich selbst sein dürfe. "Gönnen Sie sich auch mal ein Stück Schokolade, wenn es sie glücklich macht!" MM verriet sie auch gleich noch die eigenen kleinen Schwächen. "Bei diesen Chips mit Essig-Geschmack oder einer guten Tasse Kaffee kann ich einfach nicht widerstehen."

Rachel Hunter und Marcel Remus in der Luxusvilla auf Mallorca. Foto: Getty Images for Marcel Remus/Isa Foltin

Hunter wurde einst bekannt, als sie für die Bikini-Ausgaben der Zeitschrift Sports Illustrated posierte und 1994 zusammen mit Kathy Ireland und Elle Macpherson auf dem Cover zu sehen war. Sie galt als eines der meistfotografierten internationalen Models. Und: Hunter war und ist auch als Schauspielerin tätig. Sie begann mit verschiedenen TV-Auftritten und spielte die lesbische Freundin von Judd Nelson in "Susan" von NBC. Sie hat außerdem in einer Reihe von Filmen mitgespielt, unter anderem in "Rock Star", "Sydney", "MacArthur Park" und in dem Boxfilm "12 Rounds".

Mallorca will sie auch in Zukunft die Treue halten. "Ich kann mir gut vorstellen, hier bald einmal mit meiner Familie Urlaub zu machen!" Und Remus? Der nutzte den Besuch von Rachel Hunter gleich, um eines seiner Neubauprojekte in Son Vida zu promoten. Dort will er eine Villa verkaufen, die mit dem Anwesen, auf dem die Open House Party stattfand, quasi baugleich ist. Preis: 13,5 Millionen Euro. Vielleicht wird es sich Rachel Hunter ja überlegen ...