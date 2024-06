Auch Tycoons machen mal Urlaub. Der Gründer und Vorstandsvorsitzende des Internetkonzerns von Meta, Mark Zuckerberg, hat seinen Urlaub auf Mallorca begonnen. Der Herr von Facebook, Instagram und WhatsApp, genoss seinen zweiten Urlaubstag mit Frau Priscilla Chan und seiner Töchter Maxima, Aurelia und August. An Bord seiner brandneuen Megayacht Launchpad, die in den Gewässern von Andratx fährt, versammelte Zuckerberg außerdem einen Teil seiner Familie. Denn es gab einen besonderen Anlass zu feiern: den 70. Geburtstags von Zuckerbergs Vaters Edward.

Begangen wurde dieser Ehrentag auf der Launchpad. Das Schiff ist 118 Meter lang, technisch auf neuestem Stand und verfügt über einen Hubschrauber, mit dem Zuckerberg Ausflüge unternehmen kann. Das 300 Millionen Euro teure Gefährt bietet Platz für 26 Gäste und 50 Besatzungsmitglieder. Zu den Annehmlichkeiten an Bord gehören ein Beach-Club-Bereich, ein Beauty-Center, ein Kino-Theater, Whirlpools und ein Solarium auf Teakholzdecks. Das Schiff kann ohne Zwischenstopp den Atlantik überqueren und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 24 Knoten.

Natürlich hat sich längst herumgesprochen, wer sich an Bord dieser exklusiven Yacht befindet, weshalb sich immer wieder kleine Boote mit neugierigen Passagieren der Megayacht näherten.

Mark Zuckerberg selbst gratulierte seinem Vater in den sozialen Medien mit den Worten: „Alles Gute zum Vatertag an den Mann, der die ganze Familie inspiriert hat und weiterhin inspiriert. Wir feiern auch seinen Geburtstag und es war wirklich toll zu hören, wie die Enkelkinder (zumindest die, die alt genug sind) ihrem Vater gestern Abend beim Abendessen abwechselnd erzählt haben, welchen Sinn er in ihrem Leben hat. Auf viele weitere (Jahre).”

Miliardär Zuckerberg und seine Familie bewegen sich in Begleitung einiger Leibwächter und Sicherheitsleute auf der Insel. Es wurde nicht bekannt, wie viele Tage sie auf Mallorca verbringen werden, aber es gibt Spekulationen, dass sie auch Ibiza besuchen werden. Der Meta-Chef war am vergangenen Freitag auf Mallorca gelandet und hatte sich am Samstag auf seiner Megayacht eingeschifft, die schon seit einigen Tagen vor Mallorca kreuzt.