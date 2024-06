Die Society-Lady Simona Luxxxus setzt sich seit Jahren auf Mallorca für notleidene Tiere ein. Die Vorbereitungen für ihr großformatiges Fest, die "Tierschutz Charity Whtite Party" im Oktober laufen bereits auf Hochtouren. Auch in diesem Jahr gehe der gesamte Erlös wieder an die mallorquinische Tierschutzorganisation SOS Animal, so die Gastgeberin gegenüber MM. Sie lädt ins Restaurant "Coast by East" im Nobelhafen Port Adriano ein, das dem Event den nötigen Glamour verleihen soll.

Die Charity White Party 2023 war ein voller Erfolg, da beinah 30.000 Euro für notleidende Tiere auf der Insel zusammenkamen. (Foto: privat) Ähnliche Nachrichten Mallorca-Residentin Simona Luxxxus auf Tuchfühlung mit Ex von Britney Spears Mehr ähnliche Nachrichten Bei der Party setzt die frühere Schweizer TV-Moderatorin neben einem weißen Dresscode dann wieder auf die Spendenfreudigkeit der geladenen Gäste. "Letztes Jahr hatte ein Sponsor die Gesamtsumme der Spenden zum Schluss nochmal ordentlich aufgerundet", so Simona Luxxxus, die mit bürgerlichem Namen Simona Sigmund heißt. Darauf hofft sie auch in diesem Jahr beim Termin am Samstag, 5. Oktober. Denn ohne diese Einnahmen könne der Verein nicht überleben, da Kosten für Angestellte und Tierarzt immer weiterliefen, so die engagierte Eventmanagerin, die selbst zwei Hunde aus dem Tierschutz besitzt. Attraktion bei der Spendegala sind wieder zahlreiche Künstler und Kreative von der Insel, die ihre Werke für den guten Zweck spenden. Karten können für 99 Euro unter www.luxxxushilft.com erworben werden.