Der Tennisschläger, mit dem Rafa Nadal für ganz Mallorca bei den Ende Juli beginnenden Olympischen Spielen in Paris aufschlagen wird, hat bereits jetzt einen neuen Besitzer. Das Spielgerät, das der Tennisprofi in die Hand nehmen wird, wurde am Donnerstagabend im Rahmen einer Open-House-Veranstaltung des Immobilienunternehmens Engel & Völkers versteigert. Ein Bieter, der einer Kinderhilfsorganisation in Österreich vorsteht, ersteigerte den vorerst noch virtuellen Tennisschläger für 11.000 Euro.

Der Sieger bekam den Schläger von Rafa Nadals Onkel, Toni Nadal, fest in die Hand versprochen. Und es war nicht das erste Spielgerät Nadals, das der tennisbegeisterte Geschäftsmann bei ähnlichen Gelegenheiten ersteigert hatte. Wie im Rahmen der Veranstaltung bekannt wurde, hatte der Mann schon einmal eine Schläger von Rafa Nadal errungen und danach zum mehr als den doppelten Wert weiterversteigert, um die Einnahmen der Kinderhilfsorganisation zuzuführen. Neben Toni Nadal hatte auch Edwin Weindorfer vom nahegelegenen Mallorca Country Club Santa Ponsa kurz bei der Veranstaltung vorbeigeschaut. Der Organisator der derzeit dort stattfindenden Mallorca Championships hatte einen signierten Schläger des österreichischen Tennisprofis Dominic Thiem mitgebracht. Thiem war bereits am Montag bei den Championships ausgeschieden. Für seinen Schläger zahlte ein Bieter 3500 Euro. Bei der Versteigerung sowie der Verlosung von weiteren Preisen kamen insgesamt 18.000 Euro zusammen, die der Umweltschutz-Stiftung Mallorca Preservation Foundation zugutekommen. Der Vorstand der Stiftung, der Immobilienmakler Hans Lenz, hatte zu dem Festakt in die Villa Sa Gavina eingeladen. Das gediegene Anwesen mit Energieeffizienz A und Weitblick auf das Meer und die Malgrat-Inseln vor Santa Ponça, ist dieses Jahr fertigestellt worden. Der moderne Bau mit 587 Quadratmeter Wohnfläche samt Garten und Schwimmbecken wird derzeit bei Engel & Völkers für 11,8 Millionen Euro zum Kauf angeboten. Hans Lenz, der dem deutschstämmigen Immobilienunternehmen im Südwesten von Mallorca vorsteht, hatte bereits in der vorangegangenen Woche bei der Präsentation der neuen Büroräume in Santa Ponça zahlreiche Geladene begrüßen können. Nach dem innerörtlichen Umzug befindet sich der neue Firmensitz direkt am ersten Kreisel linker Hand an der Haupteinfahrt zum Küstenort. Der Gebäudekomplex mit Vorgarten samt Palmen liegt noch vor dem Eroski-Supermarkt. „Das ist für uns eine hervorragende Lage", schwärmte Lenz.