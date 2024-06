Der auch bei Deutschen traditionell allseits beliebte Purobeach in Cala Estància in Palma de Mallorca hat am Samstag mit einer schmissigen Party sein 20-jähriges Bestehen gefeiert. Unter dem Motto "back to the Roots" ("zurück zu den Wurzeln") konnte man bei Fingerfood, Wein satt und Electronic-Musik mit chilligen Einprengseln die betörenden Sommertemperaturen und dann den Sonnenuntergang in sich hineinsaugen.

Zahlreiche Gäste schlugen sich mit Sushi, Kroketten, "Empanadas" und Mini-Hamburger die Mägen voll, während die Wellen höher als üblich gegen die Felsen krachten. An einigen Stellen schäumte es gar gewaltig, den vorgelagerten Skelettfelsen (hier wurden Tote aus phönizischer Zeit entdeckt) überschäumte die Dünung fast zur Gänze. Angesichts der wilden Wetterkulisse wirkten die akrobatischen Einlagen von einigen Künstlern in Urwaldkostümen geradezu elegisch. Als sich die Sonne langsam dem Horizont zuneigte, kam unter einigen geneigten Besuchern – darunter nicht wenigen Deutschen – eine zeitweise fast romantische Stimmung auf. Manch einer tanzte dann unter den wummernden Klängen besonders "spacig", während der Roséwein in Strömen floss. Der noble Strandclub, der ganz in Weiß gehalten ist und über eine Dachterrasse verfügt, über der man gelegentlich Möwen am blauen Himmel fliegen sieht, ist eine Art Fels in der Brandung. Gründer war der Schwede Mats Wahlström, der seine Puro-Anteile jedoch im Jahr 2012 verkauft hatte. Nunmehr sind Spanier die Betreiber. In einem MM-Interview verriet der Unternehmer, wie er auf die Idee zu dieser außergewöhnlichen Location mit auf der Insel wohl einzigartigem Lifestyle-Ambiente gekommen war: "Ich habe damals diese kleine Halbinsel mit 180 Grad Meerblick gesehen. Sie wurde dann zu unserem Beach-Club in Palma. Dazu wurde ich von einem Aufenthalt kurz zuvor in Ses Salines auf Ibiza inspiriert."