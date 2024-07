"Jetzt ist es raus." Mit diesen Worten beginnt RTL-Moderatorin Jana Azizi ihr Video bei Instagram, in den sie Fans und Followern eine "große Neuigkeit" verkündet. Die 35-Jährige zieht mit ihrem Mann, dem Triathleten Johann Ackermann, nach Mallorca! Damit tut sie es vielen Fernsehkollegen gleich, die in den vergangenen Jahren nach Mallorca ausgewandert sind.

Mehrere Wochen hätten sie und Ackermann "diesen großen Schritt" vorbereitet. Sie liebe die Insel mit all ihren Facetten. Johann Ackermann als Triathlontrainer biete Mallorca perfekte Bedingungen. Azizi selbst verspricht, dass auf ihre Follower "noch einiges zukomme". Nach Informationen der Bild-Zeitung soll Azizi ihren Job bei RTL an den Nagel hängen.

Tatsächlich deutet vieles darauf hin, denn bei Instagram schreibt Azizi dazu: "Ich freue mich jetzt auf alles, was kommt! Es war eine tolle Zeit bei RTL, und ich bin total dankbar für die vielen Möglichkeiten, die ich dort hatte, mich in so vielen unterschiedlichen Formaten als Moderatorin auszuleben!"

Azizi, die mittlerweile offiziell Ackermann heißt, moderierte 2021 vertretungsweise das ehemalige RTL-Morgenmagazin "Guten Morgen Deutschland" sowie von 2020 bis 2021 das RTL-Mittagsjournal Punkt 12. Im Oktober 2020 trat sie die Nachfolge von Jennifer Knäble als Moderatorin der n-tv-Sendung Deluxe an und moderiert seit Januar 2021 vertretungsweise Extra – Das RTL-Magazin. Seit Juli 2021 ist sie neben Elena Bruhn Hauptmoderatorin von "Explosiv – Das Magazin" und seit August 2021 Moderatorin des Ablegers Explosiv Stories.

Auf Mallorca hatten sich Azizi und Ackermann in der Vergangenheit öfters gezeigt. Bereits vor zwei Jahren sagte sie dem Mallorca Magazin am Rande einer Party: "Ich lerne diese Insel immer mehr zu lieben. Ich fahre viel Rad, ich schwimme, ich trainiere hier für den Ironman. Ich habe mich hier in den Mann meiner Träume verliebt." Jeder, die damals 33-Jährige, verbinde mit Mallorca seine ganz eigene Geschichte.

Und sie hat fest vor, hier so richtig anzukommen. "Ich freue mich jetzt erstmal auf das Abenteuer Mallorca und dort mit Johann Wurzeln zu schlagen", erzählt sie ihren Fans. Und bitte gleich noch um Tipps: "Welche Ideen habt Ihr für mich?".