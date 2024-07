Am Donnerstagabend ist die ehemalige First Lady der USA, Michelle Obama, auf dem Flughafen in Palma de Mallorca gelandet. Sie wird in den folgenden Tagen bei Freunden der Familie, dem ehemaligen US-Botschafter James Costos und seinem Ehemann, dem Designer Michael S. Smith, in Llubí zu Gast sein, wo am Samstagabend eine große Party geplant ist.

Ein großes Aufgebot an Polizisten sorgte bei Obamas Ankunft bereits für umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen. In einem langen Auto-Konvoi wurde Obama zu ihrer Unterkunft begleitet. Dabei handelte es sich um eine derart große Entourage, dass sich viele Menschen die Frage stellten, ob Ehemann Barack auch mit an Bord ist. Die Wahrscheinlichkeit wird jedoch nach dem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" als eher gering eingeschätzt. Bekannt ist hingegen, welche Promis an der Party am Wochenende teilnehmen werden. Auf der Gästeliste stehen mehr als 100 international bekannte Persönlichkeiten. Darunter Milliardär Eric Schmidt, ehemaliger CEO von Google, Filmregisseur George Lucas, Journalistin und Model Isabel Preysler (Ex-Frau von Julio Iglesias), die Aristokratin Alicia Koplovich und viele andere Prominente. Obama soll ein ähnliches Programm wie im bei ihrem Besuch im vergangenen Jahr geplant haben: Wandern, Yachtbesuche und kulinarische Ausflüge stehen auf der Tagesordnung. Für Michelle Obama ist Mallorca auch ein idealer Rückzugsort vom Medienrummel, der derzeit in den USA um sie herrscht. Nach den Aussetzern von US-Präsident Joe Biden während des ersten TV-Duells gegen Herausforderer Trump wurden erneut Rufe nach Michelle Obama als Biden-Ersatz und Präsidentschaftskandidatin der Demokratischen Partei laut. Obama hat allerdings bereits mehrfach betont, nicht zur Verfügung zu stehen.