Jung, attraktiv, und auf der Suche nach der großen Liebe oder einem Mallorca-Urlaubsflirt: Die erfolgreiche Influencerin Julia Römmelt, die auf Instagram 1,3 Millionen Follower hat, genießt ein paar Tage auf auf der Insel. Dabei möchte das Playmate des Jahres 2021 auch ein paar "heiße Stunden" auf den Balearen verbringen, wie Römmelt in ihrem Reel und ihrer Instagram Story verrät. Ob das jedoch ernst gemeint, oder nur als Scherz gedacht war, lässt die kecke Blondine offen …

Die gebürtige Hessin zeigt sich auf ihren Social-Media-Kanälen von ihrer Schokoladenseite. Hier räkelt sie sich an einem Pool auf Mallorca. (Instagram: @juliaroemmelt)

Auf ihrem sommerlichen Kurztrip betreibt das Playmate Inselhopping: Vor wenigen Tagen postete sie ein Video, in dem sie tanzend in einem Club auf Ibiza zu sehen war. Nun rekelt sie sich leicht bekleidet im Bikini mit Freunden an einem Pool auf Mallorca.

Auch ihre Follower auf Social Media sprangen auf die humorvoll-frivolen Botschaften an. Ein Nutzer schrieb etwa: "Dann viel Spaß bei der Suche. Ich stehe auch nur auf jüngere Girls. So um die 20." Auch ein anderer User hinterließ einen dezenten Seitenhieb und schrieb: "Für Leonardo di Caprio wärst du leider schon zu alt."

Etwas Sarkasmus war auch im Kommentar eines anderen Lesers versteckt: "Such doch in der Schweiz, da wimmelt es gerade von jungen Männern anfang 20, ich bin zu alt für dich mit anfang 70". Auf ein Angebot, sich etwa im Megapark zu treffen und zu verabreden, was ihr ein Fan in den Kommentaren vorschlug, reagierte die attraktive Blondine nicht.

Julia Römmelt war zuletzt im Jahr 2023 mit dem Fitness-Model und Reality-TV Star Marcellino Kremers (30) zusammen, doch hielt ihre Beziehung nur neun Monate. Ihre Karriere begann die Influencerin bei der Stadtverwaltung in Germersheim im Gebäudemanagement und absolvierte eine Weiterbildung an einer Verwaltungshochschule.

Zu der Zeit hat sie angefangen, immer wieder freizügige Bilder auf Instagram von sich hochzuladen. Im Juni 2020 schrieb sie den Playboy-Chefredakteur Florian Boitin auf Social Media an. Daraufhin entstand binnen kürzester Zeit ihr erstes Fotoshooting für das Magazin an der portugiesischen Algarve.