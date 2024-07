Die beiden Fitness-Unternehmer Caro und Andreas Robens, die jüngst ihr Traumhaus in Las Palmiras in der Gemeinde Llucmajor auf Mallorca gekauft haben, wollen nun den nächsten, großen Schritt in ihrer spanischen Wahlheimat machen. Im Podcast das 17. Bundesland offenbarten die "Goodbye-Deutschland"-Auswanderer, dass sie die spanische Staatsangehörigkeit beantragen wollen, was sie im MM-Telefonat bestätigten. Caro Robens sagte diesbezüglich: "Wir haben das schon lange vor, und haben uns nun aufgerafft, uns auf die Prüfungen vorzubereiten."

In jeder freien Minute widmet sich die 45-jährige Caro Robens, die seit März 2003 auf der Baleareninsel lebt, dem Lernen für ihr bevorstehendes Examen, wie sie selbst erklärte. "Der nächste Prüfungstermin steht bereits Ende September an, und ich würde gerne daran teilnehmen. Es gibt auch einen mündlichen Teil, der mir allerdings weniger Sorgen bereitet", fügte sie hinzu Auch ihr Ehemann Andreas, den sie 2010 in der Diskothek Oberbayern auf Mallorca kennenlernte und 2023 in Las Vegas zum dritten Mal heiratete, strebt die Teilnahme an der Prüfung an. Nach über zwei Jahrzehnten auf der Insel sehen sie die Einbürgerung auch als Zeichen des Respekts gegenüber dem Land und seinen Menschen. "Wir haben beschlossen, in diesem Land zu leben. Die Einbürgerung ist für uns der normale, selbstverständliche nächste Schritt. Für uns gibt es auch kein Zurück nach Deutschland." Ähnliche Nachrichten Mallorca-Auswanderer: So sieht das neue Eigenheim mit Pool von Caro und Andreas Robens aus Darüber hinaus spielt für sie der Sicherheitsaspekt eine Rolle. Mit der spanischen Staatsbürgerschaft fühlen sie sich besser geschützt, falls es zu politischen Veränderungen kommen sollte: "Wenn eine Gesetzesänderung kommt und es plötzlich heißt, Deutsche fliegen aus dem Land, hätten wir einen anderen Status. Wir haben dann Papiere vorzuweisen und eine reine Weste. Schließlich haben wir keinen Polizisten erstochen, noch keinen umgebracht, und keinen die Treppe heruntergeschmissen", erklärt Caro Robens mit einem Augenzwinkern. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Caroline Robens (@caroline_andreas_robens) Voraussetzungen und Ablauf: Um die spanische Staatsbürgerschaft zu erhalten, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Neben einem zehnjährigen legalen Aufenthalt im Land (mit Residencia) sind Sprachkenntnisse auf dem Niveau A2 sowie der oben genannte bestandene Einbürgerungstest CCSE nachzuweisen. Diese Prüfungen können an Universitäten und Sprachinstituten vorbereitet werden. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, kann der Antrag auf Einbürgerung persönlich oder online gestellt werden. Nach einer Bearbeitungszeit von circa sechs Monaten erfolgt die Prüfung und im Falle der Genehmigung die Ausstellung der spanischen Staatsbürgerschaft.