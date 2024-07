Es war Fürst Rainier von Monaco höchstpersönlich, der vor 60 Jahren den ersten Abschlag auf dem neu geschaffenen Golfplatz von Son Vida im Norden von Palma de Mallorca schwungvoll und elegant zugleich in Szene setzte und dabei von Fotografen um Bild festgehalten wurde. 1964 war der erste und bis heute aktive Golfplatz der Insel eingeweiht worden. Auf genau diesem Rasen veranstaltete die deutsche Schörghuber-Gruppe, die seit den 1980er Jahren Eigentümerin der grünen Oase ist, ihr traditionelles Sommerfest. Das Jubiläum des Golfplatzes sowie das zehnjährige Bestehen des 2016 eröffneten, neuen Golfclubgebäudes bildeten somit den Rahmen des feierlichen Anlasses.

Die Vorsitzende der Gruppe, Alexandra Schörghuber, betonte die Bedeutung der Tradition, aber auch der Innovation, die für die Arabella-Hospitality-Group des deutschen Konzerns maßgeblich seien. Das Unternehmen haben schon früh in Umweltverträglichkeit investiert, etwa bei der Bewässerung des Golfplatzes durch aufwendig geklärtes Abwasser. Exzellenz und Nachhaltigkeit sowie ständige Verbesserungen seien nicht nur die Vorgabe für die Golfplätze der Gruppe, Son Vida und Son Quint, sondern auch für die die zugehörigen Fünf-Sterne-Hotels Castillo Son Vida, Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel (beide in Son Vida) sowie das St. Regis Mardavall Mallorca Resort bei Calvià. „Mit der richtigen Einstellung und mit Fleiß lässt sich alles erreichen“, sagte Alexandra Schörghuber in ihrer Ansprache auf Spanisch.

Die Bedeutung des Fünf-Sterne-Tourismus für die Wirtschaft der Insel betonte der CEO der Arabella Hospitality, Francisco Vila. Die Unternehmen im höchsten Segment der Branche seien ein Garant für die Entzerrung der saisonalen Abhängigkeit. „Unsere Hotels und Golfplätze sind das ganze Jahr über in Betrieb, das bedeutet kontinuierliche Einnahmen und Steuern für die Insel und für die Kooperationspartner und Zulieferer sowie feste Anstellungsverhältnisse für die rund 900 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gruppe.“ Der Luxustourismus mache lediglich zwei Prozent des gesamten Fremdenverkehrs auf der Insel aus, er sei jedoch vorbildlich für das beharrliche Streben nach mehr Qualität in der Hotellerie, Gastronomie und bei den Dienstleistungen.

Fürst Rainier von Monaco führte 1964 den ersten Golfschlag in Son Vida aus. Foto: Archiv Grup Serra

Vor mehr als 200 geladenen Gästen und Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur beglückwünschte Palmas Oberbürgermeister die Schörghuber-Gruppe. „Dieser Golfplatz ist auch ein Symbol für den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt, den diese Stadt und diese Insel in den vergangenen Jahrzehnten verzeichnet haben“, sagte Martínez. Der Alkalde würdigte auch das am Vortag bekannt gewordene Einvernehmen mit der Schörghuber-Gruppe, den an den Golfplatz angrenzenden Bergwald von Son Quint an die Stadt Palma zu verkaufen. Dieses Naturgelände werde ein wichtiger Bestandteil des projektierten Metropolen-Waldes sein, der als grüner Gürtel das Stadtgebiet nachhaltig umschließen und für die Bürger offiziell als Naherholungsgebiet zugänglich gemacht werden solle.

Unter den Geladenen befanden sich neben dem Bürgermeister zahlreiche Freunde des Hauses und langjährige Kooperationspartner, wie etwa der Immobilienunternehmer Matthias Kühn, seine Frau, die spanische Fernsehmoderatorin Norma Duval, der neue Präsident des Golfplatzverbandes von Mallorca und Eigentümer des Clubs Golf de Andratx, Dirk Dünkler, die irische Lifestyle-Publizistin Helen Cummins, Mallorcas führender Wirtschaftswissenschaftler Antonio Riera, der Chef des mallorquinischen Fremdenverkehrsverbandes Fomento del Turismo, Eduadro Gamero, der Direktor des Weingutes Macià Batle, Ramon Servalls, der mallorquinische Maler und Skulpteur Joan Bennàssar …

Nach dem Cocktail-Empfang auf den Terrassen des Clubgebäudes, die einen Weitblick über den idyllisch in die Natur integrierten Golfplatz bieten, begaben sich die Gäste die Treppen hinab auf den Rasen, wo die Rednerbühne, Sitzgruppen und die Zelte und Stände für das Catering weiträumig installiert worden waren. Den Damen war bereits in der Einladung geraten worden, wegen des weichen Untergrunds auf hohe Absätze zu verzichten. Kellner reichten Fingerfood und Getränke, am Büfett konnten sich die Gäste an diversen Köstlichkeiten aus den Küchen der drei Fünf-Sterne-Hotels laben, insbesondere das Dessert-Angebot mit seiner großen Auswahl an raffiniertem Gebäck und Pralinen ließ keine Wünsche offen. Musikalisch wurde das Fest von einer DJ und der Band Brindis begleitet, die dem Geburtsjahr des Golfplatzes, 1964, entsprechend Gitarrenpop und mehrstimmigen Gesang der Swingig Sixties über das abendliche Gelände erklingen ließ.