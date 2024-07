Der Urlaubsplan der spanischen Royals, der auch einen Aufenthalt auf Mallorca einschließt, wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben. Doch im Laufe des Freitags wird die "Casa Real" das finale Programm der Königsfamilie samt ihrer Freizeitaktivitäten veröffentlichen, wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet. Auf der Insel herrscht bereits reges Treiben am Marivent-Palast, der als Sommerresidenz der spanischen Monarchenfamilie dient. Dies deutet auf die bevorstehende Ankunft der emeritierten Königin Sofia hin, die traditionell vor dem Königspaar auf der Insel eintrifft.

Der diesjährige Aufenthalt der Royals ist von Unterbrechungen und Verpflichtungen geprägt. Die älteste Tochter des Königspaares, Prinzessin Leonor, wird ihr Militärstudium fortsetzen, während ihre Schwester Sofía nach Wales reist, um am UWC Atlantic College ihre Abiturprüfungen abzulegen. Trotz dieser Verpflichtungen wird es auch in diesem Jahr das traditionelle gemeinsame Foto der vier Royals geben.

König Felipe VI., ein begeisterter Sportler, wird seinen Aufenthalt auf Mallorca mit der 42. Copa del Rey verbinden, die von Ende Juli bis zum 3. August stattfindet. Laut der konservativen Tageszeitung "La Razón" wird der Monarch voraussichtlich am Dienstag, den 23. Juli, auf der Insel eintreffen. Sein erster offizieller Termin wird der Besuch des Königspalastes L'Almudaina sein, in dem wichtige Behörden der autonomen Gemeinschaft ihren Sitz haben. Dort wird er unter anderem mit Ministerpräsidentin Marga Prohens zusammentreffen.

Am 26. Juli wird die Mallorca-Reise der königlichen Familie durch einen Kurztrip nach Paris zur Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 2024 unterbrochen. Danach setzen die spanischen Monarchen ihren Sommerurlaub auf der Insel fort. Königin Letizia wird voraussichtlich an der Abschlussgala des Atlàntida Film Festivals am 28. Juli teilnehmen, ein Termin, der ihr sehr am Herzen liegt.

Das Highlight des royalen Besuchs auf den Balearen findet am darauffolgenden Montag, den 29. Juli, statt: Traditionell werden die Spitzenvertreter der balearischen Gesellschaft vom spanischen König vor der Sommerresidenz im Marivent-Palast empfangen, wobei er ihnen zeremoniell die Hand reicht.

Darüber hinaus sind laut "La Razón" weitere Ausflüge der Königin mit ihren Töchtern geplant, von denen sie möglicherweise Aufnahmen auf ihrem kürzlich erstellten Instagram-Account veröffentlichen wird. Auch andere kurze Trips zu kulturell und historisch interessanten Orten auf der Insel sind vorgesehen, die jedoch vor der Öffentlichkeit geheim gehalten werden sollen, um der Familie auch private Momente abseits des offiziellen Protokolls zu ermöglichen.