Mit einem Sprung katapultiert Marcel Markwirth seinen muskelbepackten und tätowierten Körper an die Klimmzugstange in einem Gym auf Mallorca und harrt dort einige Zeit regungslos aus. Sodann begibt er sich flink wie ein Gepard auf den Boden, vollführt einige kräftige Push-ups und springt dabei aus der Horizontalen für Millisekunden in die Luft, wobei er wie ein Soldat salutiert. "Diese Übung habe ich mir selbst ausgedacht und beinah niemand beherrscht sie," so der Personal-Trainer

Die Spezialität des Sachsen sind Übungen mit dem eigenen Körpergewicht.

Bei dem MM-Interview in einem Fitness-Studio in Palma sagt der ehemalige Fallschirmjäger, der seit zehn Jahren auf der Insel wohnt: "Ich bin sicherlich nicht der günstigste Personal-Coach, aber auf meinem Gebiet, wie ich glaube, der Beste". Und dass er mit seinem Können in seiner Branche zur ersten Garde gehört, beweisen die schillernden Namen der Reichen und Berühmten seines Kundenstammes aus der Schweiz, Österreich, Deutschland, England und Russland.

So trainierte Markwirth Liegestütze mit Partyschlagersänger Tim Toupet auf dessen Motoryacht am Hafen der Insel, machte Klimmzüge Promi-Makler Marcel Remus vor dessen TV-Auftritten und brachte eine Millionärsgattin, die anonym bleiben möchte, in Topform. Auch Modedesigner Thomas Rath und Ballermann-Sängerin Aneta Sablik schwören auf Markwirths Fitness-Tipps. Darüber hinaus gehören schwerreiche Unternehmer und Start-up-Gründer wie Christian Reber zu den Kunden des Personaltrainers, mit denen er im Wald crosslaufen geht oder ein intensives Box-Training absolviert. "Meine Klienten sagen mir oftmals, dass sie selbst niemals so hart trainieren würden, wenn sie alleine und ohne mich wären. Tatsächlich sind die wenigsten in der Lage, sich selbst zu pushen", erklärt der Sportler.

Partyschlagersänger Tim Toupet ist einer der prominenten Kunden des Personal-Trainers. (Foto: privat)

Zumeist würde der Coach ein Training mit dem eigenen Körpergewicht vorziehen, wofür sich ihm zufolge besonders der Calisthenics-Park Barmania Pro Park in Santa Ponça hervorragend eignen würde. "Ich habe jedoch im Kofferraum im Auto immer kleine Gewichte und Hanteln dabei. Auch Trainings-Einheiten mit TRX-Suspension-Bändern sind sehr gut für die Kondition."

In seiner Anfangszeit ist Marcel Markwirth, wie er sagt, wortwörtlich durch eine harte Schule gegangen und diente jahrelang als Soldat bei der Bundeswehr. Mit 18 Jahren legte er ein Gelöbnis als Rekrut beim Bund in Oldenburg ab, später war er in Bayern stationiert. "Die Bundeswehr hat mich abgehärtet. Wenn man um fünf Uhr morgens aus dem Bett getreten wird, und bei Minusgraden Schießübungen absolvieren muss, kann man nicht sagen: Mir ist kalt und ich habe keine Lust."

Nach seiner Bundeswehrzeit konnte Marcel Markwirth seine eigene Fitness noch nochmals steigern. Seine persönliche Bestleistung liegt derzeit bei 200 Klimmzügen und 800 Liegestützen in 54 Minuten und 45 Sekunden. Zu den ausgedehnten Sporteinheiten mit seinen Kunden kommt noch sein eigenes Training hinzu, das er gerne schon mal um 5.30 Uhr morgens startet, und das aus Bodyweight-Übungen besteht. Darüber hinaus stählt sich Markwirth mit allerlei Kampfkünsten wie dem japanischen K-1, Allkampf und Jiu-Jitsu.

"Ich liebe das Training im Freien, und das ist eben der große Vorteil von Mallorca. Hier kann man das ganze Jahr über draußen Sport machen. Selbst abgehärtete Typen haben in Deutschland bei Regen oder Schnee irgendwann mal keinen Bock mehr", fasst der Sport-Coach die Vorzüge seiner neuen Wahlheimat zusammen.

Jahrelang war der gebürtige Sachse Soldat bei der Bundeswehr, nun machte er sich als Fitness-Trainer auf der Insel einen Namen.

Bei seinen Anfängen auf der Insel musste der gebürtige Sachse, bei dem eine Trainingsstunde heutzutage 120 Euro kostet, einige Hürden nehmen. Zu dem Zeitpunkt hatte Markwirth seinen Bachelor-Abschluss in Fitness-Ökonomie und Master in Gesundheitsmanagement in der Tasche und jobbte zunächst in einem Callcenter. Parallel dazu kam die Selbstständigkeit als Personal-Trainer hinzu. "Viele Männer kommen zu mir und wollen in einem Monate einen Sixpack haben. Bei Frauen ist es die Bikini-Figur für den Strand. Dann konfrontiere ich sie mit der Realität, die Monate oder ein bis zwei Jahre Training bedeutet." Und: Notwendig sei meist auch eine Ernährungsumstellung.