Auf seinen Bildern, die der Star der Mixed-Martial-Arts-Szene Conor McGregor jüngst auf Instagram postete, ist zu sehen, dass er in den vergangenen Tagen und Wochen in den Gewässern von Mallorca und Spanien sichtlich Spaß hatte. Wie ein großes Kind erfreute sich der Ire an seinem Spielzeug, einer drei Millionen-Euro teuren Lamborghini-Yacht, und düste damit in Badehose bekleidet in hoher Geschwindigkeit bei Kaiserwetter durch das Wasser...

Bereits im vergangen Jahr war der irische MMA-Kämpfer mit seiner Frau Dee Devlin und seinen drei Kindern auf einer Privatjacht zu Besuch auf Mallorca. Diesen Sommer flog er mit seiner Familie in einem Privatjet auf die Insel. Dabei genoss er offensichtlich die Zeit auf seiner futuristischen Lamborghini Tecnomar 63. Die Lambo-Protz-Yacht wurde 2021 in einer italienischen Werft produziert, ist 19,2 Meter lang, wiegt 24 Tonnen, hat eine Höchstgeschwindigkeit von 111 Stundenkilometer und weist einen 4000-PS-Motor auf. Von dem Super-Boot wurden 63 Modelle fertiggestellt und für McGregor ist es das Zwölfte, das Lamborghini ausgeliefert hat. Der MMA-Fighter besuchte den Store des deutschen Pop-Art-Künstler Deklart. (Foto: privat) Der 37-jährige Sportler, dessen Vermögen auf 300 Millionen Euro geschätzt wird, wurde in den vergangenen Tagen auch im Nobelhafen Port Adriano auf Mallorca gesichtet. Dort suchte er unter anderem den Pop up Store des deutschen Künstlers Dennis Klapschus auf, um Kunstwerke für seine Yachten zu erwerben. McGregor, der auf Instagram 47,5 Millionen Follower zählt, gilt als berüchtigte MMA-Legende und ist für seine seine aggressiven Angriffstaktiken und für seine Vorliebe des Standkampfs bekannt. In all den Jahren seiner Karriere hat er 22 UFC-Kämpfe gewonnen, davon 19 durch K.O. Conor McGregor gründete zudem eine Whiskey-Marke, Twelve Whiskey, die eine Hommage an seine seine Heimat Irland.