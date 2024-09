Die deutsche Community auf Mallorca trauert um Dr. Armin Reichmann. Im Alter von 74 Jahren ist der Rechtsanwalt in Frankfurt/Main verstorben. Er sei lange krank gewesen und habe die letzte Zeit mit seiner Familien und seinen Liebsten verbracht. Das teilte die Firma ETL Global España in dem sozialen Netzwerk LinkedIn mit.

Reichmann war auf Immobilienrecht spezialisierter Anwalt, der 1988 seine Kanzlei in Palma de Mallorca gründete. Erst im vergangenen Jahr wurde ein weiteres Standbein in Port d'Andratx eröffnet. 2022 war die Kanzlei des Deutschen an die Firma ETL verkauft worden, dennoch wirkte er weiter mit.

Er war in Barcelona zur Schule gegangen. In Mainz studierte er Jura und arbeitete einige Jahre in Frankfurt als Rechtsanwalt. 1985 erlangte er den Doktortitel. Darüber hinaus war Reichmann auch vereidigter Dolmetscher und Übersetzer für Spanisch.

Der renommierte Jurist war auch seit einigen Jahren Gastautor sowie Interviewpartner für Mallorca Magazin. Sein fundiertes Wissen – vor allem bezüglich Immobilienrechts auf den Balearen – teilte er mit unseren Lesern als Kolumnist. Erst vor zwei Wochen hatte er einen neuen Artikel angekündigt, das Thema sollte illegale Ferienvermietung auf Mallorca sein.

"Armin Reichmann hinterlässt uns ein großes Erbe, das es zu pflegen und auszubauen gilt. Wir alle, die wir das große Glück hatten, ihn zu kennen, mit ihm zu arbeiten und von ihm zu lernen, werden ihm für seine Hingabe, seine Leidenschaft für seine Arbeit und seine Brillanz immer dankbar sein", heißt es von Seiten des Unternehmens ETL auf LinkedIn.