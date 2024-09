Ein kleines, flauschiges Wesen ist nun Teil der Mallorca-Auswanderer-Familie der Fitness-Influencer Caro und Andreas Robens auf Mallorca. Es handelt sich dabei um den süßen, zweijährigen Jovi, einen Yorkshire Terrier, den die beiden Reality-TV-Stars vergangene Woche adoptiert hatten.

Gegenüber MM sagte Caro Robens: "Den Kleinen haben wir über eine Bekannte bekommen. Er lebte davor jeden Tag 24 Stunden lang bei Wind und Wetter auf einer Terrasse, was uns wahnsinnig leid tat." Die anderen drei Tiere der Robens-Familie, darunter zwei Hunde und eine Katze, reagierten anfangs etwas zickig und eifersüchtig, was sich aber schnell legte. Der kleine Vierbeiner, der bei den beiden mit mi Bett oder auf dem Sofa liegt, fühlt sich anscheinend bereits pudelwohl.

Auch auf Instagram posteten Muskelprotz Andreas Robens ein Foto mit sich und der kleinen Fellnase in seinem Irongym in Arenal...

Darüber hinaus wurde der kleine Terrier, der am Freitag, den 13. September (in dem Fall einem "Glückstag") zu den beiden gekommen ist, auch mit viel Liebe aufgepäppelt. "Am Montag sind wir zum Tierarzt, da er seit mindestens einem Jahr ein entzündetes Auge hatte, und haben ihm einen Chip einsetzen lassen und ihn impfen lassen", so Caro Robens.

Die kleine Fellnase wurde durch Caro und Andreas Robens richtig aufgepäppelt und sieht nun glücklich aus. (Foto: privat)

Am Dienstag ging es zum Hundefriseur, da der Vierbeiner anscheinend nie gewaschen und geschnitten worden ist, wie die Fitness-Unternehmerin weiter ausführte. "Am Mittwoch waren wir bei dem Hund eine Kastration vornehmen lassen und zur Zahnreinigung. Jetzt sitzt der kleine Kerl bei uns mit seinem Stofftier und ist einfach nur glücklich."

Der kleine Wauwau dürfte zudem genügend Platz zum Auslaufen haben. Denn erst vor wenigen Monaten haben Caro und Andreas Robens ein eigenes großräumige Haus im mallorquinischen Stil mit 2000 Quadratmeter großer Grundstücksfläche und 300 Quadratmeter Wohnfläche, Swimmingpool und einer Parkanlage in Ses Palmeres, das zur Gemeinde Llucmajor gehört, erstanden.