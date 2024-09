An der Playa de Palma sorgt derzeit ein neuer Sänger mit einem besonderen Alleinstellungsmerkmal für viel Wirbel: Playa Charlie ist nach eigenen Angaben der einzige waschechte spanische Ballermann-Sänger der Insel, und seine Songs wie „Heute wollen wir Bier holen”, „Milf vor Elf” und „Heute wollen wir saufen” schlagen an der deutschen Touristenhochburg ein wie eine Bombe.

MM traf den Sänger, der in der Vergangenheit als Double des Schauspielers Charlie Sheen in Erscheinung getreten ist, zum Gespräch in einem Lokal in der Bierstraße. „Der verstorbene Schauspieler Willi Herren ist ein guter Freund von mir gewesen, hat mich entdeckt, indem er sagte: Du bist doch eine geborene Rampensau und gehörst an den Ballermann”, so Playa Charlie, der mit wirklichem Namen Pedro Lopez Martinez heißt.

Gesagt, getan! 2019 versuchte sich Playa Charlie das erste Mal als Sänger auf der Insel. „Ich kannte Mallorca seit den 1990er Jahren bestens, da ich hier in meinem früheren Job als Eventmanager stets über Monate tätig war”, so der 52-Jährige. „Mallorca hat sich im Laufe der Jahre sehr verändert, jetzt wird viel exzessiver gefeiert und leider auch mehr getrunken”, beobachte der Musiker. Bei seinem ersten Anlauf, mit seiner Musik in den Tanztempeln durchzustarten, kam ihm die Corona-Pandemie in die Quere. Nun jedoch feiert er seine ersten Erfolge. „Ich bin bereits im Bierkönig aufgetreten und im Megapark hat mich Almklausi auf die Bühne geholt”, berichtet Playa Charlie stolz.

Pedro Lopez Martinez wurde in Köln geboren, seine Eltern stammen vom spanischen Festland. „Mein Vater kommt aus Malaga und meine Mutter aus Madrid”, so der Entertainer. Zwischen der Domstadt und Mallorca wiederum würde es seiner Auffassung nach so manche Parallele geben. „Ich glaube, der Kölner fühlt sich in Mallorca pudelwohl. Diese Mentalität, der kölsche Humor und das spanische Temperament ergänzen sich wirklich gut und passen irgendwie zusammen.”

Im Gegensatz zu vielen anderen Ballermann-Sängern bringt sich Playa Charlie für seine Auftritte anders, nämlich auf gesunde Art und Weise, auf Hochtouren. „Ich mache ein paar Liegestützen, und vollführe ein paar Kniebeugen, damit der Testosteronspiegel im Körper steigt. Sodann renne ich auf die Bühne und gebe Vollgas. Schließlich geht es darum, die Leute zu animieren und mitzureißen.” Der Playa-Newcomer, dessen Songs bereits täglich im Bamboleo, Bierkönig und Megapark gespielt werden, ist zudem einem weiteren Credo im Umgang mit seinen Fans verpflichtet. „Viele große Künstler und etablierte Stars am Ballermann sind mittlerweile etwas abgestumpft und abgehoben. Die haben keinen Bock mehr, Fotos mit dem Publikum zu machen und hauen nach dem Auftritt gleich wieder ab.” Er hingegen wolle das anders handhaben. „Ich nehme mir die Zeit, mal mit einem Fan ein Bierchen zu trinken.”

In früheren Jahren hat sich der Kölner als Spaß-Double des US-Schauspielstars Charlie Sheen bereits auf diversen roten Teppichen einen Namen gemacht. Auch am Ballermann wird Lopez aufgrund seiner frappierenden Ähnlichkeit mit dem „Two and a Half Men”-Serienmimen oftmals angesprochen, wobei er selbst das typische Bowling-Hemd der Serienfigur Charlie Haper aus der US-amerikanischen Sitcom trägt. „2019 habe ich Charlie Sheen sogar persönlich kennengelernt, ein RTL-Filmteam war mit dabei. Er hat mich nach England eingeladen, wo ich seine Tochter und seinen Vater kennenlernen durfte. Immer noch pflege ich den Kontakt mit Charlie.”