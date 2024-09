Eine Heirat zählt für viele zu den wichtigsten Ereignissen des Lebens – und diesen Tag mit den Liebsten in einem atemberaubenden Ambiente auf Mallorca zu zelebrieren, ist für so manches Paar das Sahnehäubchen auf der (weißen) Hochzeitstorte. Auch immer mehr deutschsprachige Insel-Liebhaber wollen daher den Bund fürs Leben in einer mediterranen Umgebung schließen, was dazu führt, dass das Geschäft der Wedding-Planer auf der Ferieninsel geradezu boomt.

MM hat mit drei Hochzeitsplanerinnen gesprochen, die sich auf verschiedene Bereiche und Mallorca-Locations spezialisiert haben, und sie gefragt, was es bei der Planung einer Eheschließung auf der Insel zu beachten gibt. Eine von ihnen ist Mareike Jakél, die 2015 die Eventagentur Luxury Event Mallorca auf der Sonneninsel gründete. Zu den Kunden der 38-jährigen Weddingplanerin, die zudem als Immobilienmaklerin arbeitet, gehörte bereits der eine oder andere Prominente und berühmte Fußballer. Unter anderem durfte sie im Juli dieses Jahres die Verlobung des DFB-Newcomers Maximilian „Maxi“ Mittelstädt und der Influencerin Lea Prinz arrangieren. Allzu viele Details gibt sie von ihren Hochzeiten jedoch nicht preis.

„Meine Kunden schätzen meine Diskretion und Expertise, es ist das A und O, daher werde ich auch immer wieder gebucht”, so die gebürtige Dortmunderin. Für eine Eheschließung auf der Insel bräuchte das Brautpaar vor allem einen genauen Überblick über sein Budget, unterstreicht Jakél. „Eine Hochzeit sollte man mindestens ein Jahr im Voraus planen. Schließlich müssen die Gäste ihre Flüge buchen, die Hotels ausgesucht und die richtige Location gefunden werden”, so die Hochzeitsplanerin. Vor allem junge Paare würden die Kosten für das Event unterschätzen und sollten von einem minimalen Finanzplan von 20.000 Euro ausgehen.

„Die Wahl, auf Mallorca zu heiraten, ist oftmals eine emotionale Entscheidung, da man ein komplettes Paket mit der gesamten mediterranen Atmosphäre hat. Die Gäste sind grundsätzlich im Urlaubsmodus und genießen, daher ist das Flair ein anderes als wenn man in Deutschland in einer Turnhalle heiratet und dann einfach nach der Feier nach Hause fährt”, fasst sie zusammen. Im Laufe der Zeit habe sich das Hochzeits-Planer-Geschäft stark verändert, beobachtet Jakél. „Früher ging es den Gästen vor allem darum, eine gute Zeit zu haben, und dass das Essen schmeckt. Heute ist durch den Einfluss von Social Media das Visuelle stärker, beispielsweise wird großen Wert auf die Tischdekoration und Blumen gelegt und das Ambiente soll absolut perfekt aussehen. ”

Julia de Rosa richtet gerne Hochzeiten am Marmor-Pavillon von Son Marroig aus.

Ein großer Unterschied zu einer Hochzeit in Deutschland, wo traditionell gerne im Mai geheiratet wird, bestehe Jakél zufolge in der Wahl der geeigneten Jahreszeit auf der Insel. „Die Hauptmonate sind Juni und Juli, danach ist es erfahrungsgemäß zu heiß. Doch ist der Herbst auch vom Wetter ideal, September und Oktober sind schöne Monate.”

Eine Hochzeit im Virrey Finca Hotel in Sencelles, die Claudia Elisabeth organisierte.

Julia De Rosa ist seit zwölf Jahren auf der Insel und hat ein Zertifikat als Hochzeitsplanerin. Mit ihrer Agentur Julie & Julia Weddings erfüllt sie nicht nur die Wünsche von deutschsprachigen Kunden. Mittlerweile kommen immer mehr Hochzeitswillige aus dem Ausland, wie De Rosa erklärt. „Ein Viertel der Kunden kommen aus Deutschland, jeweils 25 Prozent aus England und den restlichen europäischen Ländern. Der Rest des Kuchens geht an die US-Amerikaner, da es seit kurzem Direktflüge von New York aus gibt” Früher, so De Rosa, hätten die Amerikaner bevorzugt in Florida und Mexiko geheiratet, nun würde jedoch Mallorca boomen.

„Bei meinem letzten Event ist das Brautpaar tatsächlich mit einem Rolls-Royce vorgefahren. Die Hochzeiten der Amerikaner sind voluminöser, aufwendiger und teurer als eine typisch europäische Hochzeit.” Das schließt auch aufwendige Paella-Nights, 5-Gänge-Menüs und Pre-Partys mit ein. Julia De Rosa zufolge, die mit ihrem Team auch „Träume in Weiß” auf der italienischen Insel Capri erfüllt, besteht eine US-Hochzeit aus mehreren Stufen: Am Donnerstag fliegen die Gäste ein und lernen sich bei einem Cocktail-Abend kennen. Am Freitag findet nach der Hochzeitsprobe das in Übersee übliche „Rehearsal Dinner” statt. Der Samstag ist sodann der große Tag mit der freien Trauung des Paares, wobei es in selteneren Fällen auch in eine Kirche geht. Abschließend gibt es am darauffolgenden Sonntag noch einen Brunch oder wahlweise eine Zusammenkunft der Gäste mit Cocktails am Pool in einem Beachclub.

Eine weitere, dritte Wedding-Planerin ist Claudia Elisabeth, die ihren Klienten für ihre Märchenhochzeit die schönsten Insel-Locations auf Mallorca, Ibiza und Formentera bieten möchte. „In meinem Programm kann das Brautpaar sich in Hidden Places und Lokalitäten vermählen, zu denen Juwelen wie die Festung Sa Fortalesa oder das Almond Valley in Pollença gehören.” Für die renommierte Hochzeitsplanerin, deren Kunden vorrangig aus Deutschland, Schweden und Dänemark kommen, kommt es bei der Planung auf wesentliche Dinge an: „Man sollte anderthalb Jahre im Voraus einen Wedding-Planer vor Ort buchen, der die Gegebenheiten auf Mallorca kennt.

Essenziell ist dabei, dass die Vibes zwischen dem Hochzeitsplaner und dem Kunden gut zueinander passen.” Die gebürtige Münsteranerin organisiert mit ihrem kleinen Team im Jahr lediglich zehn Hochzeiten. Jeden Wunsch liest sie dabei dem künftigen Brautpaar nach eigenen Angaben von den Lippen ab, indem sie beinahe täglich mit ihm kommuniziert und – von der minimalistischen bis zur luxuriösen – Hochzeit alles visualisiert und umsetzt. „Der Trend 2025 geht in Richtung Minimalismus, jedoch mit Wow-Effekt. Die Damen tragen schlichte, figurbetonte Kleider im Cinderella-Look. Die Herren kommen klassisch in Schwarz im eleganten Smoking zur Zeremonie.”