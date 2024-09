Ein alltäglicher Flug auf die Balearen hat sich in eine mobile Disko verwandelt. An Bord eines Ryanair-Fliegers, der auf dem Weg von der englischen Stadt Liverpool nach Ibiza, Mallorcas Nachbarinsel, war, ist wild gefeiert worden. Ein entsprechendes Video war am 1. August auf TikTok hochgeladen worden und wurde seitdem mehr als fünf Millionen Mal angeklickt. Auch auf Instagram sind die Szenen im Umlauf.

In dem Video ist deutlich zu sehen, wie mehrere Passagiere in den hinteren Reihen des Fliegers in den Gängen stehen, grölen und zur Musik tanzen. Ein Fluggast hat eine Box dabei, aus der laute Musik dröhnt. Viele der feierwütigen Passagiere halten dabei ihre Getränke in der Hand und trinken aus den Dosen oder Flaschen, oder klatschen im Takt zur Musik.

Dazwischen sitzen auch Passagiere, die sich völlig unbeeindruckt von der Party an Bord zeigen. Ein Kind sitzt sogar seelenruhig auf seinem Platz und liest ein Buch – ungeachtet des Lärms um ihn herum. Wann genau der Ryanair-Flug samt wilder Party an Bord stattgefunden hat, ist noch offen. Ebenso die Frage, ob das Verhalten der Passagiere Konsequenzen hatte. Eine entsprechende Presseanfrage bei Ryanair von Seiten der MM-Redaktion blieb erst einmal unbeantwortet.

Auf TikTok und Instagram fallen die Reaktion der User unterschiedlich aus. Einige Stimmen äußern sich gegenüber der wilden Flugzeug-Party sehr ablehnend: "Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen" oder auch "Danke, eine gute Warnung, nicht mit Ryanair zu fliegen". Ein anderer User hingegen schlägt mit einem Augenzwinkern vor, wie man die Partymeute hätte in den Griff bekommen können: "Ich hätte Turbulenzen simuliert, wenn ich der Pilot gewesen wäre".

Dass es auf Balearen-Flügen zu Zwischenfällen kommt, ist keine Seltenheit. Immer wieder gibt es Handgreiflichkeiten unter den Passagieren oder gegenüber Crewmitgliedern. Oft sind darunter auch stark alkoholisierte Fluggäste.

Ryanair-Chef Michael O'Leary hatte sich erst im August zu dem Thema geäußert. Im Kampf gegen Gewalt und Übergriffe an Bord von Flugzeugen und Mallorca-Fliegern forderte der Airline-Boss ein Getränke-Limit vor Abflug. Reisende sollten höchstens zwei Drinks am Flughafen je Boarding-Karte kaufen können, sagte O'Leary der britischen Zeitung "Telegraph". Fälle von Gewalt hätten in diesem Sommer stark zugenommen, es komme fast wöchentlich zu Angriffen gegen Flugpersonal.