In einem Ryanair-Flugzeug zwischen der englischen Stadt Manchester und Ibiza, der Nachbarinsel von Mallorca, ist eine Schlägerei derart ausgeartet, dass der Jet in der französischen Stadt Toulouse landen musste. Zu dem Vorfall kam es laut einer Meldung des Web-Auftritts "Voz de Ibiza" am Montag. Es handelte sich um den Flug FR 2626.

In die Prügelei waren mehrere Passagiere verwickelt, am Boden wurden zwei von französischen Polizisten aus dem Flugzeug geführt. Nach einem Aufenthalt von 90 Minuten konnte am späten Abend der Flug zur Nachbarinsel von Mallorca fortgesetzt werden. Die friedliebenden restlichen Passagiere wurden um Verzeihung gebeten. Ähnliche Nachrichten Erst das Unwetter, dann ein neues Problem: Passagieraufstand in Ryanair-Jet auf Mallorca Ein Mann hatte Zeugen zufolge zunächst eine Frau angegriffen, danach schlug diese auf andere Passagiere ein und die Prügelei geriet außer Kontrolle. Der Vorfall spielte sich in Sitzreihen und auf dem Gang ab. Ibiza-Flüge aus Großbritannien gelten inzwischen als Risiko-Flüge, weil hier besonders viele Party- und Exzesstouristen mitreisen, von denen nicht wenige als äußerst aggressiv gelten. Immer wieder kommt es zu Zwischenfällen, die andere Fluggäste gefährden. Auch auf Flügen zwischen Deutschland und den Balearen kommt es mitunter zu Problemen mit Saufouristen, doch deutsche Exzessurlauber gelten als nicht so gewaltbereit wie Briten.