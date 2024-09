"Beinpresse", Back Extensions und Bankdrücken – so hart trainiert die Influencerin Vanessa Mariposa in dem riesigen "Megasport Center" in Palma de Mallorca für ihren Traumbody. Auf Instagram teilte die 31-jährige Österreicherin Storys von ihrem Workout an den Maschinen in dem Gym auf der Baleareninsel mit ihren 767.000 Followern. Die aus Salzburg stammende Reality-TV-Sternchen heißt mit bürgerlichem Namen Vanessa Hofinger und schwebt bereits seit vergangenem Jahr im Mallorca-Glück. Denn auf der Insel hat sie sich im vergangenen Jahr eine Penthouse-Wohnung mit viel Platz und einer großen Dachterrasse mit Blick aufs Meer gekauft.

Vanessa Mariposa, die früher als Flugbegleiterin gearbeitet hatte, wurde in der Öffentlichkeit durch ihre Teilnahme bei "Ex on the Beach 2021" bekannt. Im "Club der guten Laune" war sie später – ab Mai 2022 – wöchentlich auf Sat.1 zu sehen. Das Reality-TV-Format galt als Nachfolger der Show "Promis unter Palmen" und zeigte, wie elf Prominente in Thailand um ein Preisgeld von 50.000 Euro kämpfen. 2022 war sie mit ihrem früheren Partner, dem Tätowierer Diogo Sangre, im "Sommerhaus der Stars" bei RTL dabei.

Noch als Teenager wollte Mariposa, die sich selbst als "österreichisches Landei" bezeichnet, raus aus ihrem Dorf und bewarb sich bei Heidi Klums Model-Show. Schnell jedoch merkte sie, dass das Format von "Germany´s Next Top Model" nicht zu ihr passe. Im Podcast “Lose Luder” gestand sie in einem Gespräch: "Zu der Zeit war ich sehr stark magersüchtig". Aus dem Grund blickt sie sehr kritisch auf die Heidi-Klum-Zeit zurück, in der es immer hieß: "Dieses ganze 'Du musst dünn sein', 'Du darfst das nicht essen', 'Du solltest das nicht machen' (...), das ist so viel negatives Feedback. Wenn man das als junges Mädchen gesagt kriegt, sind das sehr viele negative Einflüsse und das ist einfach nicht schön."

Das Fitness-Model liebt es, seinen Körper auf diversen Social-Media-Kanäle zu präsentieren. Noch als Teenagerin wollte Mariposa bei "GNTM" durchstarten. (Foto: Instagram @vanessa_mariposa)

In ihrer neuen Wahlheimat Mallorca hat das Fitness-Model jedoch nicht nur positive Erfahrungen gemacht, wie sie in einem Interview im Februar 2024 gestanden hat. Als sie auf der Insel alleine mit ihrem Auto unterwegs war, hat sich ein Horrorszenario ereignet: "Ich wollte einparken und habe erst bemerkt, dass der Parkplatz nur für Roller ist, als mein Auto schon dort gestanden ist. Daraufhin wollte ich mit meinem Auto die Straße ein paar Meter zurückschieben".

In dem Moment sei ein älterer Mann gekommen, der die Influencerin stark beschimpft hätte. Daraufhin habe ihm Mariposa dreist den Mittelfinger gezeigt – doch mit der Reaktion des Einheimischen hatte sie nicht gerechnet. "Er hat mich mit seinem Auto zugeparkt, ist ausgestiegen und hat mir mit seiner Faust ins Gesicht geschlagen – ich konnte gar nicht so schnell reagieren und das Fenster schließen", erklärte die der Reality-TV-Star. "Ich hab wirklich am ganzen Körper gezittert und bin in Tränen ausgebrochen."