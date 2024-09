TV-Tipp: Gülcan Kamps präsentiert Luxusimmobilien auf Mallorca in neuer RTL2-Sendung

Die beliebte Fernsehmoderatorin Gülcan Kamps, bekannt aus den deutschen Medien, bringt ab dem 17. Oktober frischen Wind in die Welt der Immobilien auf Mallorca. In ihrer neuen RTL2-Serie widmet sie sich exklusiv den luxuriösen Villen auf der Insel. Die 42-Jährige, die ihre Karriere als Viva-Moderatorin in den frühen 2000er-Jahren begann, hat sich mittlerweile nicht nur in die charmante Mittelmeerinsel verliebt, sondern auch eine Leidenschaft für Immobilien entwickelt.

In der Show wird Kamps beeindruckende Anwesen vorstellen, die in der Regel nicht der Öffentlichkeit zugänglich sind. Sie verspricht dem Zuschauer "eine faszinierende Reise durch die Traumhäuser der Insel". Das Programm umfasst Besichtigungen von außergewöhnlichen Objekten, darunter ein innovatives Designhaus, das einem Kreuzfahrtschiff nachempfunden ist und den höchsten Quadratmeterpreis Mallorcas aufweist. Des Weiteren zeigt sie ein frisch renoviertes ehemaliges Kloster in prominenter Nachbarschaft sowie eine beeindruckende Villa mit einem luxuriösen Wellness-Tempel im Keller, gelegen im exklusiven Hafenort Port d'Andratx. Ein besonderes Highlight für Royal-Fans: In einer der vorgestellten Traumvillen soll einst Prinzessin Diana (1961-1997) übernachtet haben. Gülcan wird zudem von prominenter Gesellschaft begleitet: Der ehemalige "Big Brother"-Kandidat Alex Jolig und seine Frau Britt Jolig zeigen ihr eine Immobilie, die an das Niveau von Metropolen wie New York erinnert. "Mallorcas Traumhäuser -mit Gülcan Kamps" ist am 17. Oktober um 20.15 Uhr auf RTL2 zu sehen. Danach wird die Sendung sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar sein.