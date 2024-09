Kimberley Steeb, Yogalehrerin und Ex-Frau des ehemaligen deutschen Tennisprofis Charlie Steeb, will die Bienen auf Mallorca retten. Die Inselfreundin sagte gegenüber MM, zusammen mit anderen Enthusiasten 100 Bienenstöcke pro Jahr schaffen zu wollen, auf dass sich die nützlichen Insekten kräftig vemehren.

"Mehrere Fincas machen mit", so Steeb. Auf ihrer Star-Seedz-Farm sei sie "stolz darauf, mit den Honigbienen zu leben und einen Teil dazu beizutragen, das Ökosystem wiederherzustellen.” Um weiter effizient in dieser Hinsicht zu agieren und die Bienen-Population vergrößern zu können, sei es möglich, solche Stöcke zu adoptieren. Unter anderem sei das Abella&Flor-Projekt involviert.

Bei der Aufzucht der Bienen kommen nach Angaben von Kimberley Steeb sogenannte Shungit-Steine zum Einsatz. Der pechschwarze Shungit besteht zu größten Teilen aus Kohlenstoff. Des Weiteren können natürliche Einschlüsse (wie silbergraue Quarzadern) zu finden sein. Eine Theorie besagt, dass der Shungit nicht auf der Erde entstand. Das Gestein soll vor etwa zwei Milliarden Jahren auf die Erde gekommen sein. "Shungit-Steine sollen Elektrosmog von den Bienen fernhalten", so Kimberley Steeb.

Die auch als Energie-Heilerin wirkende Insel-Enthusiastin betreibt zudem in der Innenstadt von Palma in Kooperation mit der Kling-Boutique den ersten Pop-Up-Store ihres Kristall-Onlineshops Gemstonian Crystals. Die Preisspanne für die Steine liegt etwa zwischen 1300 bis knapp 100.000 Euro.

Kimberley Steeb wurde in Deutschland als einziges Kind einer amerikanischen Mutter und eines deutschen Vaters geboren. In ihren ersten Lebensjahren verbrachte sie mit ihrer Mutter viel Zeit auf den griechischen Inseln. Die indische Yoga-Lehre entdeckte sie in einer ihrer schwierigsten Lebensphasen für sich. Aufgrund einer diagnostizierten Angststörung riet ihre Freundin, die Schauspielerin Ursula Karven, diese schließlich auszuprobieren.