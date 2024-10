Es gibt Dinge im Leben eines umbarmherzigen Automobil-Fanatikers, die sind beim besten Willen nicht zu verzeihen. Dazu gehört seit vergangenem Mittwoch (3.10.) ein reptilgrüner Lamborghini Huracan mit einem – man mag es kaum aussprechen – Dachgepäckträger. Doch das unübliche Accessoire auf dem Italo-Racer ist nicht die einzige Kuriosität, die es auf dem Vorhof des zukünftigen Automobilerlebniszentrums „Motorworld” an Palmas Flughafen-Autobahn an diesem Abend zu bestaunen gibt.

Lamborghini Huracan mit - oh Gott1 - Dachgepáckträger

Rund 100 vorwiegend deutschsprachige Besitzer von Oldtimern, Klassikern, Supersportwagen und Hypercars haben sich seit dem frühen Nachmittag hier eingefunden, um sich für das fünftägige Automobil-Event „Icons Mallorca” zu registrieren. Von Dienstag bis einschließlich Sonntag (6.10.) nehmen sie an der Veranstaltung teil, einem Mix aus Rallye-Touren über die Insel und automobilem Schönheitswettbewerb inklusive gastronomischen Boxen-Stopps. „Bin gespannt, wie es läuft”, sagt Organisator Marcus Herfort, der mit dem Event auf Mallorca in diesem Jahr Premiere feiert.

Mercedes 300 SL Gullwing

Sorgen über einen Mangel an Spektakel braucht er sich nicht zu machen, das Fahrerlager gleicht einem automobilistischen Kuriositätenkabinett. Da wäre zum Beispiel der silberfarbene Mercedes 300 SL Gullwing mit seinen markanten Flügeltüren. Der gehörte bis zu seinem Tod 1965 dem dominikanischen Playboy und Rennfahrer Porfirio Rubirosa, zu dessen prominenten Beifahrerinnen unter anderem Marylin Monroe, Jayne Mansfield oder Zsa Zsa Gabor zählten.

Die "Rote Sau": Mercedes 300 SEL mit AMG V8 und 400 PS

Deutsche Rennsportgeschichte schrieb der knallrorte Mercedes 300 SE, ein eigentlich als Limousine konzipierter Viertürer, dem die bis dahin unbekannte Tuning-Firma AMG 1971 einen aufgebohrten V8-Motor mit über 400 PS einpflanzte, mit dem der bis heute unter dem Spitznamen „Rote Sau” bekannte Wagen zahlreiche Tourenmeisterschaften einheimste. Oder der Jordan Rennwagen aus den 1920er Jahren, der in Argentinen auf Pampa-Rennen zum Einsatz kam. Und, und, und...

Ford GT Daytona Edition

Wer diese und weitere Anekdoten hören und sehen will, sollte am Samstag (5.10.) ab 10.30 Uhr in den Hafen von Port d’Andratx kommen. Dort werden alle Autos öffentlich ausgestellt. Der Eintritt ist frei.

Infos unter

www.iconsmallorca.com