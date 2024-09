Mallorca wird Anfang Oktober 2024 zum Mekka für Liebhaber seltener Automobile. Vom 2. bis 5. Oktober feiert die Veranstaltung „Icons Mallorca” ihre Premiere. Mit 100 seltenen Fahrzeugen und ausgebuchten Starterfeldern bietet das Event eine Gelegenheit für Automobilfans, Sammler und Kenner, sich über Mobilität vergangener und moderner Zeiten auszutauschen.

Organisiert wird die Veranstaltung von Enthusiasten aus Spanien, Deutschland, Großbritannien und der Schweiz. Sie haben das langfristige Ziel, ein internationales Treffen für Automobilbegeisterte zu schaffen, das Mobilität in allen Facetten zeigt. Die Icons Mallorca versprechen eine Woche voller Automobilgeschichte, die Teilnehmer und Zuschauer gleichermaßen faszinieren wird.

Drei Rallyes für verschiedene Fahrzeugklassen

Herzstück der Veranstaltung sind drei Rallyes, die speziell auf die Interessen der Teilnehmer zugeschnitten sind. Die Rallye „On Tour“ richtet sich an Oldtimer-Fans, „La Vitesse“ an Damenteams und „Extravaganza“ bietet eine Bühne für Supersportwagen und Hypercars. Alle drei Rallyes führen durch die malerischen Landschaften Mallorcas, entlang der West- und Ostküste.

Die Rallyes starten in Puerto Portals und Port Adriano, das Ziel ist an der Rennstrecke Circuit Mallorca oder in Palma. Besonders die „On Tour“-Rallye mit 30 klassischen Fahrzeugen, darunter ein Bentley aus den 1930er Jahren, ein Mercedes-Benz 300 SL und ein Porsche 911 Safari, dürfte für Begeisterung sorgen.

Der Startschuss fällt am 2. Oktober, und bis zum 4. Oktober sind die Fahrzeuge täglich unterwegs. Check-in und Warm-up erfolgen auf dem Gelände des noch in Bau befindlichen Automobil-Erlebniszentrum Motorworld Mallorca an Palmas Flughafen-Autobahn.

Ein weiterer Event-Höhepunkt ist der „Concours d’Elegance”, der am 4. Oktober im Golf Son Vida stattfindet. Hier werden 36 besondere Fahrzeuge präsentiert, gebaut zwischen 1920 und 2020. Einzelanfertigungen und seltene Sportwagen sind ebenso zu sehen wie besonders luxuriöse Oldtimer.

Ein ganz besonderes Highlight ist das Jubiläum „120 Jahre Rolls-Royce“. Bei der Icons Mallorca zu sehen gibt es deshalb Phantom-Modelle der Jahre 1927 bis 1930. Herausragend ist der Rolls-Royce „17 EX“ von 1928 mit einer Sonderkarosserie von Jarvis, der als der schnellste Rolls-Royce seiner Zeit galt.

Auch Rennsportfans kommen auf ihre Kosten: Neben einem BMW E30 M3 und einem Mercedes-Benz 190 2.3 16V, den Niki Lauda fuhr, wird auch die legendäre „Rote Sau“, eine Mercedes-Benz W108 S-Klasse mit 6,3-Liter-Motor, präsentiert. Eine moderne Version, der AMG GT R, wird ebenfalls zu sehen sein.

Car-Catwalk am 5. Oktober in Port d'Andratx

Den Abschluss der Icons Mallorca bildet am 5. Oktober ein „Public Day“ im Hafen von Port d’Andratx. Unter dem Motto „Auto-Biographien“ werden alle Fahrzeuge dem Publikum präsentiert. Der Eintritt ist frei, und auch mallorquinische Autoclubs sind eingeladen, ihre Fahrzeuge auszustellen. Ein Höhepunkt ist die Vorbeifahrt der Concours-Fahrzeuge, bei der auch ein Publikumspreis vergeben wird.

Port d’Andratx wird an diesem Tag zum Treffpunkt für Automobilbegeisterte. Die Besucher haben die Möglichkeit, einige der seltensten Fahrzeuge der Welt hautnah zu erleben. Ergänzt wird das Event durch die sogenannten „Beach-Cars“, bunte Strandwagen aus den 1960er Jahren, die ebenfalls Teil der Veranstaltung sind.

Weitere Infos zum Programm unter www.iconsmallorca.com