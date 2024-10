Am Donnerstagabend haben rund 100 geladene Gäste der deutschen Community auf Mallorca den Tag der Deutschen Einheit feierlich begangen. Die Veranstaltung fand im luxuriösen Hotel del Mar Gran Meliá in Illetes statt, zu der der deutsche Konsul auf der Insel, Wolfgang Engstler, gemeinsam mit seiner Ehefrau, der Theaterregisseurin Elisabeth Engstler, eingeladen hatte.

Die Gäste wurden auf der Pool-Terrasse des Fünf-Sterne-Hotels mit einem Glas Sekt empfangen, bevor Konsul Engstler seine offizielle Ansprache hielt. In seiner Rede erinnerte er an die friedliche Revolution in Deutschland und die daraus resultierende Wiedervereinigung, die bis heute Anlass zu Freude und Feierlichkeiten biete.

Konsul Wolfgang Engstler bei seiner Ansprache. Foto: P. Lozano

„Die Deutsche Einheit ist ein historischer Moment, den wir niemals vergessen und immer wieder feiern sollten“, betonte Engstler. Darüber hinaus bedankte er sich herzlich bei seiner Frau, ohne deren Engagement die musikalische Untermalung des Abends nicht möglich gewesen wäre.

Denn Elisabeth Engstler war es, die den bekannten Saxophonisten Noah Fischer für den Abend gewinnen konnte. Fischer, der vor allem als langjähriger Musiker von Udo Lindenberg berühmt wurde, sorgte für das musikalische Highlight der Veranstaltung. „Damit schließt sich der Kreis“, erklärte der Konsul. „Udo Lindenberg war einer der wichtigsten Künstler, die sich stets für die Deutsche Einheit eingesetzt haben.“ Passend dazu spielte Fischer einige von Lindenbergs größten Hits, darunter „Hinterm Horizont“, „Das Mädchen aus Ost-Berlin“ und „Sonderzug nach Pankow“.

Ein besonderer Moment war die Darbietung der deutschen und spanischen Nationalhymne, die Fischer auf dem Saxophon intonierte. Zum Ausklang des Abends genossen die Gäste bei einem Cocktailempfang eine Auswahl kleiner, exquisiter Häppchen.

Die Atmosphäre auf der Pool-Terrasse des Hotels. Foto: P. Lozano

Der Einladung des Konsuls folgten zahlreiche prominente Insel-Residenten und -Besucher, darunter Vertreter der lokalen Politik, des spanischen Militärs sowie der Presse. Zu den bekanntesten Gästen zählten Moderatorin Sabine Christiansen, Steuerunternehmer Willi Plattes (PlattesGroup), Immobilienunternehmer Marvin Bonitz (Minkner und Bonitz), der ehemalige Regierungssprecher Bela Anda, Schauspieler Martin Semmelrogge, Sport-Moderator Jörg Dahlmann, Feinkost-Unternehmer Franz Kraus (Fet a Sóller) sowie die deutschsprachigen Pfarrer Holmfried Braun, Martje Mechels und Andreas Falow. Auch die Leiterin der deutschen Schule Eurocampus, Gabriele Fritsch, war unter den Anwesenden.