In der neuesten Folge der beliebten Serie „Goodbye Deutschland!“, die am Montag, den 7. Oktober, auf RTL+ zu sehen ist, erwartet die Zuschauer ein echtes Highlight: Caro und Andreas Robens, bekannt als Fitness-Ikonen der Insel, stehen im Rampenlicht. Doch dieses Mal dreht sich nicht alles um das „Irongym“ in Arenal – Andreas hat sich einen Kindheitstraum erfüllt und spielt eine Rolle in einem Hollywood-Film!

Wie Caro Robens in einem exklusiven Telefoninterview mit Mallorca Magazin verriet: „Andreas probt in der Folge für seine Rolle als Axtmörder in einem Film. Wir haben die Folge selbst noch nicht gesehen, aber es wird spannend!" Tatsächlich war der Dreh in den USA ein echtes Abenteuer. „Es war sehr aufwendig, und wir waren mit einem Team von Vox dabei", ergänzt Andreas. Für die Serie wurden auch einige Szenen aus dem Alltag der Robens auf Mallorca eingefangen. Andreas' Ausflug ins Filmbusiness ist nicht weniger beeindruckend: In dem Thriller "Brute 1976", der 2023 unter der Regie des deutschen Filmemachers Marcel Walz entstand, spielte er eine Statistenrolle als brutaler Mörder. „Das Set in Amerika war unglaublich. Sechs Kameras waren ständig auf mich gerichtet – eine Wahnsinnserfahrung!" schwärmt Andreas. Die Premiere des Films fand im März in den USA statt, wofür die Robens extra über den Atlantik flogen. Die neue „Goodbye Deutschland!"-Folge auf RTL+ bietet jedoch nicht nur spannende Einblicke in Andreas' Hollywood-Projekt. Neben den Robens sind auch andere bekannte Gesichter der Insel zu sehen. Jenny „Delüx" zeigt ihr Restaurant „Happy Schnitzel" in Cala Millor, und Auswanderin Angela de Rosa tritt ebenfalls auf. Für die Robens ist das „Irongym" seit 13 Jahren das Zentrum ihres Lebens auf Mallorca. Hier können Fitnessfans nicht nur unter der Aufsicht der prominenten Bodybuilder trainieren, sondern mit etwas Glück auch den ein oder anderen Star treffen. Die Liebesgeschichte des muskulösen Power-Paares begann am 16. Mai 2010 – und seither haben sie nicht nur ihr gemeinsames Leben, sondern auch ihre erfolgreiche Fitnesskarriere aufgebaut. Seit 2015 begeistern sie ihre Fans regelmäßig im TV. Mallorca, Hollywood und eine ordentliche Portion Muskelkraft – diese Folge von „Goodbye Deutschland!" sollten Sie nicht verpassen!