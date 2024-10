Wenn die beliebte TV- und Radiomoderatorin Lola Weippert nicht gerade im Scheinwerferlicht steht, genießt sie die sonnigen Momente des Lebens – dieses Mal auf der traumhaften Insel Mallorca. Auf Instagram gewährte die 28-jährige Beauty einen zuckersüßen Einblick in ihren tierischen Kurzurlaub und sorgte damit für Herzklopfen bei ihren 712.000 Followern. Mit einem Lächeln auf den Lippen und Karotten in der Hand zeigte sich Lola knuddelnd mit einem rassigen Kleinpferd – einem unwiderstehlich niedlichen Zwergpony. Unter ihren Fotos schrieb sie humorvoll: „Mein Schatz und ich wollten euch mitteilen: Ich bin vom Markt und schwebe im 7. (Karotten)Himmel.“

Ihre Fans waren hin und weg von den Kuschel-Einheiten mit den charmanten Vierbeinern. Ein Follower scherzte: „Pass auf, dass er dich nicht anknabbert, so süß wie du bist, Lola!“, während eine andere Userin schwärmte: „Omg! Seine Augen und wie er dich anschaut!“ Ein besonders kreativer Kommentar stahl allerdings die Show: „Beide beim gleichen Friseur gewesen“, gefolgt von einem Lach-Smiley – ein Kommentar, der auch bei Lola sicher ein Schmunzeln hervorgerufen hat.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Lola - Moderatorin 🎥 (@lolaweippert)

Doch auch wenn es zwischen Lola und den tierischen Mallorca-Bewohnern offensichtlich funkte, geht die lebenslustige Moderatorin seit Mai 2023 als Single durchs Leben. In einem Interview in der Talkshow „deep und deutlich“ erklärte sie offen, dass ihre ADHS-Diagnose eine Rolle in ihrem Beziehungsstatus spielen könnte: „Ich glaube, meine ADHS-Diagnose ist der Grund, warum ich Single bin. In Beziehungen entwickle ich Unsicherheiten.“

Ihre letzte Beziehung mit Profi-Surfer Eric Plancon endete Anfang 2023, nachdem das Paar sich im Jahr zuvor auf den Wellen Südafrikas kennenlernte. Auf Instagram erinnerte Lola Anfang des Jahres an diese intensive Zeit, doch seitdem hält sie sich zu ihrem Liebesleben bedeckt. „Bitte respektiert das“, bat sie ihre Follower in einer Fragerunde.

Auch auf Dating-Plattformen sucht Lola Weippert nicht nach der großen Liebe. In einem Interview mit der Bild-Zeitung verriet sie: „Ich wünsche mir immer, dass ich wie in einem Film meinen Partner ganz unkonventionell kennenlerne, vielleicht auf der Straße oder irgendwo im Alltag.“ Bis es soweit ist, genießt Lola ihr Leben in vollen Zügen – und natürlich die Kuschel-Momente auf Mallorca. Wer braucht schon einen Tinder-Match, wenn man einen Pony-Partner auf der Sonneninsel hat?