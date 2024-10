Das Reich von Lourdes Vázquez an der Hauptstraße MA-1110 zwischen Palma und Valldemossa auf Mallorca ist voller Olivenbäume, Zypressen. Es weist eine artenreiche Vegetation mit Pflanzen wie Lavendel, violetten Silber-Perowskien und Süßgräsern sowie eine Teichanlage auf. Die 36-jährige Landschaftsarchitektin aus dem nordspanischen Galicien ist Studio-Managerin von Jardins de Tramuntana.

Der Agrar-Betrieb, der sich auf zwei Fincas mit einer Gesamtfläche von 20.000 Quadratmetern erstreckt und ein zehnköpfiges Team aus Architekten, Technikern und Ingenieuren beschäftigt, verwirklicht vor allem die Garten-Träume von international erfolgreichen Unternehmern, Sportlern und Hollywood-Stars. Auch Fünf-Sterne-Hotels und Ferien-Resorts auf der Insel lassen sich ihre Grünanlagen mit kompletter Infrastruktur inklusive Wellness-Zonen, Brunnen, Spazierwegen und Grillplätzen von Lourdes Vázquez designen.

Lourdes Vázquez (M.) mit dem Unternehmer Richard Branson (l.) und dem CEO von Jardins de Tramuntana, Joan Nadal (r.), bei den Mallorca Championships.

Bereits von klein auf wusste die gebürtig aus Lugo stammende Spanierin, was genau ihr Traumberuf war: "Schon als Kind ahnte ich, dass es meine Berufung war, Landschaftsgärtnerin und Ingenieurin zu werden. Meine galicische Heimatstadt ist von Wäldern umgeben, und dieser Bezug zur Flora prägte mich stark." Später studierte Vázquez in Santiago de Compostela und machte ihren Master in Landschaftsarchitektur an der Universität für Bodenkultur in Wien.

Nun ist sie bereits seit drei Jahren Projekt-Managerin bei Jardins de Tramuntana, das vor 30 Jahren von dem Spanier Joan Nadal gegründet worden war. "Anfangs handelte es sich nur um einen kleinen Gartenbaubetrieb. Im Laufe der Zeit wuchs das Unternehmen beständig und hat sich zu einem Landschaftsarchitektur-Büro im High-End-Sektor entwickelt", sagt Vázquez.

Eine prestigeträchtige Aufgabe für die Architektin bestand in der Gestaltung der Gartenanlage des Hotels Son Bunyola des prominenten britischen Unternehmers und Milliardärs Richard Branson. „Das Besondere am Hotel von Branson ist, dass es im Herzen der Serra de Tramuntna liegt. Das Gebirge und seine Kultur ist von der Unesco als Welterbe geschützt”, so Lourdes Vázquez. "Das bedeutete für uns, dass wir beim Entwurf der Gärten von der Flora her einen fließenden Übergang zur Berglandschaft finden mussten." Konkret bedeutete das, dass die über hundert Gärtner, Steinmetze und Schmiede eine mediterrane Gartenanlage mit Pflanzen schaffen sollten, die der Tramuntana-Landschaft nachempfunden war.

Rund 50 Olivenbäume und Zypressen sowie Prachtkerzen, Rosmarin und Federgräser wurden in Richard Bransons Hotel Son Bunyola gepflanzt.

Wie die Expertin darstellt, kommen bei ihren Aufträgen aufgrund des speziellen Klimas auf Mallorca häufig Federgräser, Lavendel-Arten und Süßgräser zum Einsatz. "Hier herrscht ein typisch mediterranes Klima mit wenig Niederschlag, viel Sonne, kalkhaltigen Böden. Daher suchen wir nach Pflanzen, die sich an diese Bedingungen anpassen." Bei Hitzeperioden und Dürrephasen sorgen intelligente Bewässerungssysteme, die von den Hausbesitzern auch per App aus dem Ausland bedient werden können, für eine optimale Wasserversorgung auch bei Trockenheit.

Vor einigen Monaten erhielt Lourdes Vázquez einen Anruf von Edwin Weindorfer, dem Besitzer des Mallorca Country Clubs in Santa Ponça. "Er wollte die Tennisanlage während der Wochen der Mallorca Championships aufgehübscht haben und gab uns bei der Gestaltung freie Hand." Das Ergebnis war nach einer dreimonatigen Planungs- und Umsetzungsphase eine erfrischende Mischung an großen voluminösen, farbenreichen Pflanzen sowie Palmen in der Tennisanlage, sagt die Spanierin.

Das wiederum führte dazu, dass Vázquez mit der Gestaltung der Anlagen bei weiteren ATP-Turnieren, unter anderem in Wien, Monaco sowie den Boss Open in Stuttgart, beauftragt wurde. Die Galicierin sagte: "Wir wollen uns nicht auf Mallorca beschränken, sondern expandieren. In Zukunft betreuen wir Projekte in Marokko, Festland-Spanien, Frankreich und Portugal. Morgen habe ich ein Gespräch mit einem saudischen Kunden."