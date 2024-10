Auf dem Oktoberfest im Mallorca-Country-Club in Santa Ponça im Südwesten von Mallorca hat sich unlängst der ehemalige Star-Fußballtrainer Jürgen Klopp blicken lassen. Der Chef der Einrichtung, Edwin Weindorfer, ließ sich mit dem 57-Jährigen, der auf der Insel ein Anwesen sein eigen nennt, ablichten. Das Event, das am Freitag und Samstag stattfand, geriet dadurch zu einem Society-Happening sondergleichen.

"Kloppo" war viele Jahre Erfolgstrainer von Liverpool. Mit dem Verein gewann er acht Titel, darunter 2019 die Champions League und 2020 die erste englische Meisterschaft seit 1990. Ab Januar 2025 soll er als Global Head of Soccer für die Red Bull GmbH tätig werden.

Die Geschichte der luxuriösen Villa des Trainers auf Mallorca begann 2022, als Klopp das Anwesen für stolze 4 Millionen Euro erwarb. Die umfassende Renovierung des 600 Quadratmeter großen Hauses dauerte zwei Jahre und wurde nun endlich abgeschlossen. Die Entscheidung, die Villa von Grund auf zu erneuern, zeigt einmal mehr Klopps Hang zur Perfektion – sei es auf dem Fußballplatz oder in den eigenen vier Wänden.

Was die Oktoberfeste anbelangt, so wird im Gewerbepark Son Bugadelles noch einige Tage weiter gefeiert: Täglich kann von 11 bis 23 Uhr im blau-weiß geschmückten Festzelt und Garten gefeiert werden – und zwar bis zum 27. Oktober. Platz ist für 1500 Gäste, die an Holztischen ihre Maß genießen können. Dafür sind sogar 20.000 Liter Hofbräu-Bier aus München auf die Insel gebracht worden. Auch eine Blaskapelle wurde eigens eingeflogen.

Wer nicht nur was trinken, sondern auch essen will, bekommt echt bayerische Schmankerl serviert: Ob Riesen-Hendl, Grill-Haxn, Weißwurst, Leberkäse oder Brotzeitbrettl – alles wurde nach den persönlichen Rezepten des Organisators Werner Wiedemann für das Event in seinem Restaurant Rancho Romana in Peguera und in Kooperation mit einer Metzgerei aus Palma de Mallorca zubereitet.