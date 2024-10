Rick Arena hat sich als fester Bestandteil der Partyszene auf Mallorca etabliert und mittlerweile auch einen Namen am Ballermann gemacht. Regelmäßig tritt er im Sommer den Bierkönig an der Playa de Palma auf. Jetzt plauderte er gegenüber dem Online-Portal "Der Westen" aus dem Nähkästchen und verriet, was wirklich hinter den Kulissen des beliebten Party-Hotspots in der Schinkenstraße abgeht.

Im Bierkönig steht der gefeierte Sänger mit Hits wie „Radler ist kein Alkohol“, „Wir sind die Kinder vom Süderhof“ und „Hurensöhne GmbH“ auf der Bühne – und das zu den unterschiedlichsten Zeiten. Während die ersten Besucher morgens schon um 9 Uhr zum Bier greifen, starten die Künstler gegen Mittag mit ihren Auftritten. „Man kann die Auftritte gar nicht vergleichen“, gesteht Arena. „Abends kommt man in ein gemachtes Nest, die Stimmung ist auf dem Höhepunkt. Morgens fängt man bei Null an.“ Ähnliche Nachrichten Mia Julia erklärt, warum sie viel mehr ist als eine blonde und leicht bekleidete Sängerin Seit stolzen 16 Jahren bringt Rick Arena das Bierkönig-Publikum zum Feiern und hat inzwischen ein geschultes Auge dafür, wie die Stimmung ist. „Man sieht den Leuten sofort an, ob sie gerade angekommen sind oder ob sie die Nacht durchgemacht haben“, erzählt er. Besonders die 12-Uhr-Crowd sei ein bunter Mix, der die Party erst so richtig ins Rollen bringt. Rick Arena, der zudem bereits Auftritte beim ZDF-Fernsehgarten für sich verbuchen konnte und auch regelmäßig für Stimmung beim Publikum im Oberbayern sorgt, steht bei so manchem seiner Auftritte vor Herausforderung, wie er erklärte: "Die Playlist ist immer anders, gefühlt auch nachmittags einen Ticken länger und man macht morgens viel mehr mit den Händen. Man macht irgendwie Bewegung, dass die Leute ein bisschen aus sich rauskommen und dass sich die Stimmung wirklich langsam und sicher aufbaut." In dem grössten Biergarten der Schinkenstraße, dem Bierkönig, findet das Malle-Saison-Closing 2024 vom om 24. bis 27. Oktober 2024 statt. Der berühmte Partytempel feiert dieses Event mit allen großen Künstlern und DJs der Saison. Auf der 5000 Quadratmeter großen Tanzfläche treten regelmäßig Stars wie Mia Julia, Tim Toupet und Julian Sommer auf, während DJ Aaron an den Turntables steht.