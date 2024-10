Bekommt Mallorca demnächst ein weiteres "Krümels Stadl"? Wirtin Marion Pfaff aus Peguera will jedenfalls auf der Insel expandieren und plant, demnächst ein neues Lokal zu eröffnen. Angekündigt hatte sie das bereits vor rund einer Woche auf ihrer Geburtstagsfeier. MM hat mit ihr gesprochen und mehr über ihre Pläne erfahren.

Das neue Lokal befindet sich sich einer "Toplage", schwärmt Krümel. "Auf so ein Angebot haben wir gewartet und es nur durch einen Zufall erfahren." Wo genau das neue Lokal auf Mallorca liegt, wollte Pfaff erst einmal nicht verraten. "Niemand soll uns das wegschnappen", sagt sie mit einem Lachen ins Telefon. In der kommenden Woche, am 31. Oktober, soll die Schlüsselübergabe stattfinden. "Dann kann ich mehr verraten", verspricht die Wirtin.

In der geplanten Gaststätte werden sie und ihr Mann Dani ein "neues Konzept" aufziehen, sagt Marion Pfaff. "Der Laden wird definitiv nicht Krümels Stadl heißen", macht sie deutlich, "aber unsere Handschrift wird wiederzuerkennen sein." Auch Gerüchte, sie wolle das Sharky's des Auswanderers Steff Jerkel in Cala Rajada übernehmen, dementiert sie: "Nein, das befindet sich für mich auch nicht in Toplage."

Eigentlich hatte Marion Pfaff geplant, ein zweites "Stadl" in Österreich zu eröffnen. Diese Idee ist somit erstmal vom Tisch. Nach reiflicher Überlegung hätten sie und ihr Mann Dani entschieden, dass das Familienleben zu sehr darunter leiden würde. "Dani wäre dann meistens in Österreich, unser Sohn und ich auf Mallorca. Das wollen wir nicht", sagt sie.

Mit etwas Glück könnte der Betrieb in Krümels neuem Lokal schon in der kommenden Saison losgehen. "Wir warten auf die Baugenehmigung. Denn wir reißen alles ab und bauen neu. Mein Mann ist sehr optimistisch, dass wir 2025 starten könne, ich bin da skeptisch", erzählt sie. Aktuell sei die ganze Familie für ein paar Tage im Urlaub. "Die Familie steht an erster Stelle. Wir brauchen alle Kraft für das neue Projekt."

So sieht es seit dem Umbau in Krümels Stadl in Peguera aus. Foto: privat

Auf der ganzen Insel und auch in "Krümels Stadl" in Peguera neigt sich die Hauptsaison langsam dem Ende entgegen. Bis ungefähr Mitte November werde die Gaststätte noch die ganze Woche geöffnet haben, dann nur noch an den Wochenenden. Nach der großen Silvesterparty wird das "Stadl" in die Winterpause gehen.

Krümel klingt, als brauche sie eine Pause: "Wir sind total durch, es war hardcore", blickt sie auf diese Sommersaison zurück. Nach dem Umbau des Lokals und der Einrichtung eines neues Schanksystems sei aber grundsätzlich alles viel besser organisiert gewesen, berichtet sie. "Manche Gäste haben sogar gesagt: 'Wir haben noch nie auf Mallorca erlebt, dass die Getränke so schnell auf dem Tisch gestanden haben'", sagt Krümel voller Stolz.

Mit Beginn der neuen Saison in 2025 werden einige Abläufe neu organisiert, kündigt die Wirtin an. Zwei Servicekräfte seien zu Geschäftsführern ernannt worden, sie sollen sich weitestgehend eigenständig um das Tagesgeschäft in "Krümels Stadl" in Peguera sowie in dem neuen Lokal kümmern. So werde ihr Mann Dani mehr Zeit haben, sich auf "das neue Baby" zu konzentrieren. Und die Mallorca-Urlauner haben bald schon eine neue Anlaufstelle zum Feiern!