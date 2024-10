Tag für Tag verkauft Marcel Remus auf Mallorca Luxusimmobilien an Prominente, Stars und Wirtschaftsbosse. Die beeindruckenden Villen, oft mit Swimmingpools und sämtlichem Luxus ausgestattet, befinden sich überwiegend im Nobelvorort Son Vida und kosten mehrere Millionen Euro. Doch der 38-jährige Unternehmer lebt selbst bescheiden, in einer 69 Quadratmeter großen Wohnung an der belebten Playa de Palma, dem touristischen Hotspot der Insel.

Bei einem exklusiven MM-Hausbesuch gewährte Marcel Remus jetzt Einblicke in sein privates Domizil. "Ich wohne hier am Ballermann, weil es sich für mich – wenn ich abends nach Hause komme – nach Urlaub anfühlt. Die Zeit mit Luxuskunden und Millionen-Objekten erdet mich, und ich kann gut abschalten."

Marcel Remus an seinem Lieblingsstrand, der Playa de Palma. Fotos: Uwe Erensmann

Den Strand und die lange Promenade nutzt Remus, um sich von seinem stressigen Alltag zu erholen, in dem er bis zu 15 Stunden täglich arbeitet. "Ich wohne direkt am Meer, gehe abends mit meinem Hund Buddy spazieren und schwimmen. Morgens jogge ich hier."

Die Schinkenstraße und die großen Biergärten und Diskotheken in der Nähe meidet er jedoch. "Ich trinke keinen Alkohol, daher wird man mich eher nicht im Megapark oder im Bierkönig antreffen. Gelegentlich gehe ich aber auch mal feiern."

Trotz seines Fokus auf Sport und gesunde Ernährung gönnt sich Remus ab und zu Fast-Food. "Ich achte auf meine Ernährung, aber hin und wieder esse ich eine Currywurst oder einen Döner bei meinen Nachbarn, die Imbisse eröffnet haben."

Marcel Remus auf der Couch in seinem Wohnzimmer. Im Hintergrund sieht man ein Bild des Künstlerpaares "Marnali".

Viele seiner Kunden, darunter Start-up-Gründer, Großindustrielle und Fußballstars wie Robert Lewandowski, wissen um seinen Wohnort an der Playa de Palma. "In den letzten Jahren habe ich einige von ihnen eingeladen, und sie waren begeistert. Hier gibt es tolle Lokale wie das Chalet Siena, Ginger Beach und das Bonito Kitchen & Cocktails", erklärt Remus.

Der 38-jährige Unternehmer hat zwar eine feine Küche mit neuesten Geräten, aber er bevorzugt es, seine Mahlzeiten in Lokalen und Cafés einzunehmen.

Seine "vier Wände" sind eine kleine, feine Wohnung, in der er seit fünf Jahren lebt und die nun einen Wert von 1,2 Millionen Euro hat. Beim Betreten fallen die Designer-Möbel und der atemberaubende Meerblick auf. Auf dem Balkon steht eine teure Couch, auf der Remus abends den Sonnenuntergang genießt. "Die Pflanzen sehen zwar etwas vertrocknet aus, ich gieße sie selbst", sagt er lachend. "Genauso wie ich meine Wäsche selbst mache, auch wenn mir das niemand glaubt. Bügeln spare ich mir."

MM gewährte der TV-Makler einen Blick in seinen Kleiderschrank.

Im Wohnzimmer hängt ein auffälliges Pop-Art-Bild des Künstlerpaares "Marnali" aus Palma. Es zeigt eine Comicfigur, einen rosaroten Panther mit Surfbrett, der an einen türkisfarbenen VW-Bus lehnt. Darunter steht in großen Lettern: "Life is better at the Beach", ergänzt durch ein Louis-Vuitton-Logo und sein Name auf dem Kennzeichen des Vans.

Neben dem Schlafzimmer ist das Ankleidezimmer von großer Bedeutung. Hier, in dem kleinen Raum, stehen mehrere Schrankwände. Remus gewährt einen Blick in seine Garderobe, die neben einigen Designerhemden vor allem viele Sportklamotten enthält. In diesem Raum nimmt er auch seine beliebten "Remus Sunday Talks" für Instagram auf und zeigt sein technisches Equipment, darunter eine kleine LED-Ringleuchte.

Marcel Remus (M.) mit den MM-Redakteuren Dominik Sarota (l.) und Patrick Czelinski (r.) in seinem Wohnzimmer beim Kaffeetrinken.

Apropos LED: Zwei große LED-Fernseher hängen an den Wänden – einer im Schlafzimmer, einer im Wohnzimmer. Obwohl der Makler durch die Sendung "Mieten, kaufen, wohnen" einem breiten Publikum bekannt wurde, hat er kaum Zeit zum Fernsehen. Nur seine Lieblingssendung „Aktenzeichen XY“ ist Pflicht. Ansonsten haben die Geräte eher dekorativen Wert.

"Ich wohne hier mit meinem Hund und komme eigentlich nur zum Schlafen nach Hause. Ansonsten arbeite ich viel und verbringe Zeit im Fitnessstudio, mache Stretching und übe Calisthenics." Die fast unbenutzte Küche erstrahlt in besonderen, braun-goldenen Kacheln. Remus erklärt: "Mir ist wichtig, dass die Küchengeräte top sind, auch wenn ich hier nie koche und lieber auswärts esse, beispielsweise beim Italiener um die Ecke."

Seit 2006 lebt Marcel Remus auf der Insel und finanzierte seinen Lebensunterhalt zunächst als Show-Dressurreiter. "Es war ein harter Weg bis zu meinem jetzigen Erfolg, viele haben mich anfangs belächelt. Doch mit 24 Jahren hatte ich bereits meine erste Million auf dem Konto."

Zunächst möchte er sich auf seine Karriere konzentrieren. Was in ein paar Jahren kommt, bleibt offen. Bodenständigkeit und Bescheidenheit sind ihm wichtig, wie er betont. "Für mich ist klar: Auf Mallorca möchte ich für immer bleiben! Ich schließe nicht aus, dass ich irgendwann heiraten und zehn Kinder bekommen könnte, und in einer Villa in Son Vida wohne. Doch momentan bin ich mit allem zufrieden und dafür dankbar, wie es ist."