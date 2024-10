Daniela Büchner, Reality-Star und Mallorca-Auswanderin, sorgt wieder für Gesprächsstoff! Nach Jahren auf der Sonneninsel Mallorca überlegt die 46-Jährige, ihre Zelte erneut abzubrechen – und diesmal lockt die traumhafte Dominikanische Republik. Das gab die Fünffach-Mama kürzlich im Gespräch mit RTL bekannt, während sie ihren Karibik-Urlaub sichtlich genießt. Ihre Fans auf Instagram ließ sie mit glamourösen Strandbildern von Boca Chica, dem berühmten Strand östlich von Santo Domingo, an ihrem Tropen-Trip teilhaben.

Mit einem freudestrahlenden „Ciao Mallorca! Hello Dom Rep!“ eröffnete Daniela in der Reality-Show ihre Gedanken über einen Neustart unter Palmen. „Mich hat es wirklich berührt, was man hier so sieht und wie schön das hier ist!“ schwärmte sie und deutete an, dass ein Umzug auf die Karibik-Insel nur eine klitzekleine Bedingung hätte. „Würde ich hier meinen Traummann treffen, wäre das mein neues Schicksal, und ich könnte mir das definitiv vorstellen,“ gestand sie verschmitzt.

Angst vor einem erneuten Neuanfang? Fehlanzeige! Daniela ist bereit für Veränderungen und gibt offen zu: „Ich habe einfach, was das angeht, gar keine Angst. Ich bin sehr wissbegierig.“ Doch da wären auch noch ihre fünf Kinder, die bei solchen Plänen ein Wörtchen mitzureden haben. „Meine Kinder haben schon gesagt: 'Mama, nur weil es jetzt schön ist, du warst da fünf Tage, beruhige dich, wir ziehen jetzt nicht um.'“

Einen Vorteil hätte das Abenteuer Karibik allerdings: Die Sprachbarriere wäre kaum ein Problem! „Hier spricht man ja Spanisch. Das ist ja super. Ich bräuchte meine Sprache gar nicht ändern“, erklärt Daniela lachend.

Daniela Büchner, bekannt aus „Goodbye Deutschland“ und dem „Dschungelcamp“, hat in ihrem Leben schon so einige mutige Entscheidungen getroffen. 1999 heiratete sie im Alter von nur 21 Jahren ihren ersten Ehemann Yilmaz Karabas und zog zu ihm in die Türkei – zwei Jahre später verlor sie ihn jedoch an Herzversagen. 2015 begegnete sie auf einem Stadtfest in Delmenhorst dem Kult-Auswanderer Jens Büchner, mit dem sie schließlich nach Mallorca zog. Die beiden wurden gemeinsam durch Shows wie „Das Sommerhaus der Stars“ bekannt, bevor Jens im Jahr 2018 tragischerweise an den Folgen von Lungenkrebs starb.

Heute lebt Daniela mit ihren Kindern auf Mallorca, wo ihr turbulentes Familienleben in der Doku „Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen“ auf RTL 2 verfolgt werden kann. Am Freitag, dem 1. November 2024, dürfen sich ihre Fans auf einen glamourösen Auftritt der Powerfrau freuen: Als Stargast wird sie bei der Premiere des Kultfilms „Manta Manta – Zwoter Teil“ im Mallorca Country Club erwartet – Showtime ist um 20 Uhr.

Wer weiß, ob sie Mallorca wirklich „Adiós“ sagen wird? Klar ist jedenfalls: Daniela Büchner bleibt ihrem Ruf treu und lässt sich von neuen Abenteuern nicht abschrecken!