Deutsche Mallorca-Residentin geschockt: Falschfahrer sorgt für Beinahe-Unfall

"Wir stehen so dermaßen unter Schock", sagt die deutsche Mallorca-Residentin gleich zu Beginn des MM-Interviews. Aus ihrer Stimme hört man heraus, dass sie sich von dem Vorfall noch immer nicht ganz erholt hat. Am Dienstagabend ist Katharina Perkovic ein Falschfahrer auf der Landstraße entgegengekommen – unbeleuchtet und ungebremst.

Gegen 18.30 Uhr war die zweifache Mutter von Capdepera von Artà gefahren, berichtet sie im Gespräch mit MM. Plötzlich sei ihr ein Wagen auf ihrer Spur entgegengekommen. Trotz der Dämmerung waren die Lichter des Autos nicht eingeschaltet. Im letzten Moment habe sie den Falschfahrer erkannt, gebremst und auf dem Seitenstreifen halten können.

Sofort habe sie ihren Mann angerufen und musste ihren Wagen erst einmal stehenlassen, so Katharina Perkovic, die in Capdepera lebt. "Ich konnte erst einmal gar nicht weiterfahren. Auch als ich zu Hause war, saß der Schock tief. Ich konnte auch nicht einschlafen in der Nacht."

Nachdem sie dem Falschfahrer auf dem Weg nach Artà ausgewichen und an ihrem Ziel angekommen war, teilte die 35-jährige Mallorca-Deutsche ein Video mit ihrem Erlebnis bei Instagram. Danach habe sie auch Nachrichten von anderen Residenten bekommen, denen ähnliches widerfahren sei. "Ein wenig habe ich mich mittlerweile gefangen", erzählt sie.

Gerade auf den unbeleuchteten Landstraßen der Insel sollte man vorsichtig sein, warnt sie jetzt andere Autofahrer. "Wir sind ja auch alle mal in Gedanken und abgelenkt", gibt sie zu. Ihr habe diese brenzlige Situation die Augen geöffnet, sagt Katharina Perkovic zu MM: "Es könnte jederzeit vorbei sein. Ich habe nur an meinen Mann und meine beiden Kinder gedacht."