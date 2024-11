Er war eine Mallorca-Ikone und ist mit 49 Jahren an Lungenkrebs verstorben: Reality-TV-Star und Partysänger Jens Büchner. Seinem Todestag am Sonntag hat seine Witwe Danni Büchner mit einem emotionalen Video gedacht. Bei Instagram teilte sie ihre Gedanken und Gefühle mit ihren Followern.

"Du fehlst in allem, was wir tun. Und doch bist du irgendwie immer bei uns", schreibt die 46-Jährige. 2016 waren die gemeinsamen Kinder von Jens und Danni Büchner auf die Welt gekommen. "In unseren Zwillingen lebst du weiter – Diego, der so unfassbar viel von dir hat, in seiner Art fast ein Spiegelbild von dir. Und Jenna, die mit ihrer Stärke und ihrem Lächeln so viel von dir trägt."

Am Abend hat die Familie Büchner sich gemeinsam das Hochzeitsvideo angesehen. Im Hintergrund der Aufnahmen hört man die Witwe weinen und schluchzen. Im Juni 2017 hatten Danni und Jens Büchner geheiratet, die Zwillinge waren damals Babys. "Der schlimmste Moment, wenn deine Kinder sich nicht mehr erinnern können", kommentiert Danni Büchner die Aufnahmen.

Auch gedachte das Team der Vox-Doku "Goodbye Deutschland" dem Todestag des Entertainers. "Heute vor 6 Jahren haben wir einen außergewöhnlichen Menschen verloren. (…) Sein Lachen, seine Energie und seine Lebensfreude bleiben unvergessen", heißt es bei Instagram.

Am 17. November 2018 war Jens Büchner im Krankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca verstorben. Er war damals "nach kurzem, aber schwerem Kampf am Samstagabend friedlich eingeschlafen". Unter anderem hatte er in Cala Millor das Restaurant "Fanetería" betrieben. Seit einigen Wochen hat seine Witwe ihre eigene TV-Serie, immer mittwochs läuft bei RTL Zwei "Diese Büchner – Familientrubel unter Palmen".