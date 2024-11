Sie gehört zum Ballermann wie der Senf auf die Bratwurst: die steinerne Mauer an der Playa de Palma. Sie ist kniehoch und erstreckt sich über mehrere Kilometer an einem der beliebtesten Strände Mallorcas – doch in diesen Tagen wird sie abgerissen. Für viele deutsche Persönlichkeiten am Ballermann ein absolutes Unding, weshalb sie sich jetzt gegen den Abriss der emblematischen Mauer einsetzten.

Unter anderem hat sich Partysänger Lorenz Büffel mit einem emotionalen Statement bei Instagram zu Wort gemeldet. "Mein erstes Kuss-Erlebnis mit Emily fand direkt am legendären 'Liebes-Mäuerchen' statt", erzählt er. "Dieser Ort war Treffpunkt für alle: der Startschuss ins Partygeschehen oder der perfekte Ort, um den Abend entspannt ausklingen zu lassen", so der Ballermann-Sänger. Sein Statement sei "schon fast eine Petition", so Büffel, und er hoffe, dass sein Anliegen es ins "Parlament" auf Mallorca schaffen könnte. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lorenz Büffel (@lorenzbueffel) Weiter hofft Lorenz Büffel, dass die Steinmauer aus Nostalgie-Gründen wenigstens in Teilen erhalten werden kann und auch, dass die Steinbrocken nicht entsorgt werden. "Sie wären doch ein großartiges Souvenir – ein kleines Stück Playa für zu Hause", schlägt er vor. Seine Instagram-Follower erzählten unter dem Video ihre eigenen "Mauer-Geschichten", wie etwa diese Userin: "Heiratsantrag nach 9 Jahren Beziehung auf dieser Mauer!" Auch andere Follower setzen sich für den Erhalt der Playa-Mauer ein: "Ohne die Mauer ist es nicht mehr das Feeling an der Playa. Sie ist legendär, dort hat man sich getroffen, Spaß gehabt und verliebt." Ähnliche Nachrichten Alles aus bei den Mallorca-Auswanderern: Deniz Gülpen und Sascha Winkels haben sich getrennt Mehr ähnliche Nachrichten Währenddessen hat sich ein anderer Deutscher an der Playa de Palma schon sein eigenes Stück der Mauer gesichert. Bierkönig-DJ Chris Caramello präsentierte am Mittwoch stolz seinen Steinbrocken. "Ich war soeben nochmal an der Baustelle und habe dort ein echtes Stück MAUER geschenkt bekommen! Vielen lieben Dank an die Bauarbeiter, die es mir überreicht haben. Das werde ich mir gut wegtun. Ein schönes Andenken an unsere Mauer!", schrieb er dazu. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DJ Chris Caramello (@djchriscaramello.official) In den sozialen Netzwerken kursieren weitere Fotos und Videos von Stars, Sternchen und deutschen Residenten, die ihren Unmut über den Abriss der Playa-Mauer kundtun. Ebenfalls hat sich das bekannte Ballermann-Netzwerk "Helmut bester Mann" zu Wort gemeldet: "Die Playa de Palma ohne Mauer wäre Malle-Urlaub ohne Alkohol". Dass all diese Aktionen den Abriss der Mauer an der Playa de Palma stoppen könnten, ist mehr als unwahrscheinlich. Schon seit Monaten laufen die groß angelegten Bauarbeiten, die noch bis Ende kommenden Jahres dauern sollen. Im Zuge dessen wird die wohl deutscheste Stranpromenade Mallorcas modernisiert und renaturiert. Unter anderem werden die Kanalisation und die Beleuchtung erneuert.