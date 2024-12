Immer wieder hat die auf Mallorca wohnende Reality-TV-Teilnehmerin Daniela "Danni" Büchner mit ihren unterschiedlichen Looks für ihre 354.000 Fans auf Instagram Überraschungen auf Lager. So auch am Abend des Adventssonntags (1. Dezember), als sie sich in einem Wow-Look in einem engen, schwarzen Einteiler samt Blazer an einer pittoresken Hafenpromenade auf der Insel präsentiert. Das Bild, auf dem sie mit einem provokanten XXL-Ausschnitt und roten High Heels zu sehen ist, kommentierte sie mit: "...ab 22.30 Uhr kommt die Mutti-Müdigkeit. Wie haben wir das früher gemacht mit 20??", und fügte dem einen Lach-Smiley hinzu.

Zahlreiche Follower kommentierten das aufsehenerregende Foto der Fünffach-Mama, die seit beinahe 20 Jahren im Rampenlicht steht, auf Social Media. Ein Nutzer schrieb mit einem Hauch von Sarkasmus: "Perfekt für OnlyFans." Viele von Kommentatoren drückten jedoch ihre Bewunderung durch Herzchen- und Feuer-Emojis aus oder schrieben "So schön." Weitere Abonnenten ihres Insta-Kanals kommentierten etwa "So eine schöne Figur nach fünf Kindern, einfach Wow" oder "Du bist doch 20 oder nicht?". Ihr neues Aussehen verdankt Daniela Büchner, wie sie auf Instagram schreibt, ihrer Visagistin Krissi. Das linke Bild wurde 2019 aufgenommen, wohingegen sich "Danni" 2024 auf dem rechten Bild in einem veränderten Look präsentiert. (Instagram @dannibuechner) Immer wieder hat sich "Danni" Büchner in den vergangenen Jahren optisch verändert, auch in Belang auf ihre Haarfarbe. Nach dem Tod ihres Mannes zeigte sie sich vorübergehend mit kurzen, dunklen Haaren. Kurze Zeit später war ihre Haarpracht, etwa bei der Musical-Premiere ihrer Tochter Jada, kurz und gelockt. Darüber hinaus hat der Reality-TV-Star in der vergangenen Zeit 20 Kilo abgenommen. Im Sommer sagte Büchner der "Bild"-Zeitung: "Ich versuche, meine Ernährung proteinreich zu halten, esse viel Gemüse, Eier, Salate und zum Naschen versuche ich auf Zucker reduzierte Alternativen zurückzugreifen." Darüber hinaus würde die Witwe des Partyschlagersängers Jens Büchner auch darauf achten, sich viel zu bewegen, indem sie Home-Workouts praktiziert. Lapidar erklärte die 46-Jährige: "Da ist eine Menge passiert".