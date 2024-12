Die Wohnungsnot auf Mallorca – vor allem in Palma – breitet sich jetzt auch auf den Flughafen aus. Rund zehn Obdachlose leben seit einiger Zeit in dem Transitbereich zwischen dem Parkhaus und dem Terminal. "Hier sind wir sicher, wir stören niemanden", sagte einer der Wohnungslosen im Interview mit der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.

In dem Durchgang des Airports haben die neuen Bewohner ihre Betten auf dem Boden ausgebreitet und benutzen Kofferwagen, um ihre spärlichen Habseligkeiten zu transportieren. Teilweise versuchen sie, sich mit großen Sonnenschirmen vor den neugierigen Blicken mancher Reisenden zu schützen. Besonders im Sommer kämen Urlauber und Fluggäste auf die Obdachlosen zu, "sie machen Lärm und stören uns", erzählt einer von ihnen, der seinen Namen, seine Herkunft und seine Geschichte lieber verschweigt.

Aus Decken und Matten haben sich rund zehn Obdachlose zwischen dem Parkhaus und dem Terminal am Flughafen Lager gebaut. Foto: R.L.

Die Wohnungslosen, die im Airport von Palma de Mallorca leben, waschen sich notdürftig auf den öffentlichen Toiletten und suchen in Mülleimern oder in den Flughafen-Restaurants nach essbaren Resten: "Es ist schade, dass so viele Lebensmittel weggeworfen werden", sagt einer der Bewohner. Die rund zehn Menschen ohne feste Bleibe versuchen, möglichst nicht bei Angestellten und Wachleuten des Flughafens aufzufallen – auch wenn das oft schwierig ist.

Besonders in der kalten Jahreszeit sei der Transitbereich des Airports von Palma de Mallorca für die Obdachlosen eine gute Alternative. "An Tagen wie heute ist es warm und im Sommer kühl", berichtet einer der Männer. Oftmals handelt es sich dabei um Menschen, die unfreiwillig in Schieflage geraten und so auf der Straße gelandet sind.

Die Wohnungsnot auf Mallorca nimmt immer neue Züge an. So gibt es in einigen Stadteilen von Palma de Mallorca ganze Siedlungen, in denen Wohnungslose campieren und sich Bleiben gebaut haben. Parallel dazu hat die Stadtverwaltung in der vergangenen Woche ein neues Gesetz erlassen. So will die Stadt streng gegen das illegale Campen in Wohnmobilen in den Karawanensiedlungen vor allem in den Meeresvierteln vorgehen. Bewohner sind entsetzt, zumal sie dort nicht ihre Freizeit verbringen, sondern sonst kein Dach über dem Kopf haben.