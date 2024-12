Glühwein, Weihnachtsplätzchen und spanische Tapas: Am Mittwochabend luden die Immobilienmakler und TV-Persönlichkeiten Britt und Alex Jolig zu einem Event in ihr Immobilienbüro im Herzen von Palma de Mallorca ein. Die Location, gelegen zwischen der Plaça d'en Coll und der Plaça de la Quartera, bot den perfekten Rahmen, um Freunde, Bekannte, treue Geschäftspartner, Entwickler und Kunden in festlicher Atmosphäre willkommen zu heißen.

Rund 50 geladene Gäste, darunter, Freunde, Kunden und Geschäftspartner, kamen in die noblen Räume der Immobilienagentur im Zentrum von Palma. (Foto: Christian Ponce) Rund 50 geladene Gäste, darunter die ehemalige RTL-Moderatorin Jana Azizi und ihr Ehemann, der frühere Profi-Triathlet Johann Ackermann, nahmen an dem vorweihnachtlichen Treffen teil. Die Gastgeber begrüßten ihre Gäste persönlich und herzlich. "Jana Azizi und mich verbindet seit langem eine enge Freundschaft", erklärte Britt Jolig, die früher als Model tätig war und seit über 20 Jahren im Immobiliengeschäft auf den Balearen arbeitet. V.l.n.r.: Johann Ackermann, Ex-RTL-Moderatorin Jana Azizi, Britt Jolig, Alex Jolig und Marc Bremer. (Foto: Christian Ponce) Ähnliche Nachrichten Warum Alex und Britt Jolig nach einer holprigen Zeit ihr Dasein auf Mallorca genießen Alex Jolig, bekannt durch seine Teilnahme an der ersten Staffel der TV-Sendung Big Brother im Jahr 2000 und inzwischen auch als Künstler und Maler tätig, beschrieb das Event gegenüber dem Mallorca Magazin als "einen sehr persönlichen Jahresabschluss, ganz exklusiv für unsere Kunden". Neben dem Immobiliengeschäft widmet sich Jolig aktuell verstärkt seiner Kunst. Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit der Goldschmiede PamPalma aus Santanyí organisiert. Zum Abschluss erhielten die Gäste der Agentur eine kleine, goldfarbene Tüte mit weihnachtlichen Schoko-Leckereien und ein Buch mit dem Titel Glücksmomente Mallorca als Erinnerung.