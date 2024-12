Demnächst wird Mallorca um einen deutschen Prominenten reicher: Sänger Marc Terenzi will auswandern. Wie er zuerst der Bild-Zeitung erzählt hat, werde er auf Mallorca einen Neuanfang wagen. "Ich wache jeden Tag mit einem guten Gefühl auf. Und so soll es auch bleiben. Die Insel tut mir gut", schwärmte er im Interview.

Der 46-jährige Sänger und Dschungelcamp-Gewinner habe auch schon eine Geschäftsidee, mit der er ab kommendem Frühling Geld verdienen wolle: Er wird laut des Berichts eine Eisdiele auf Mallorca eröffnen. Dabei helfen werde ihm sein Freund Jan Witte. Nach MM-Recherchen betreibt der Deutsche in Palma de Mallorca aktuell zwei Eisdielen der Marke "Giovanni L. Gelato Deluxe". Beide Läden liegen im Herzen der Stadt, in der Haupteinkaufsstraße Jaume II und am Paseo Marítimo. Wo die neue Eisdiele von Terenzi auf Mallorca entstehen soll, ist indes noch nicht bekannt.

Ganz überraschend ist die Nachricht, dass Marc Terenzi auf die Insel auswandern will, nicht. Schon im vergangenen Jahr hatte er in einem Interview mit dem Mallorca Magazin verraten: "Ich werde Zeit mit meinen Solo-Projekten auf der Insel verbringen. Allerdings plane ich nicht im Megapark aufzutreten, sondern habe vor, mir etwas Eigenes aufzubauen." Auch TV-Projekte habe der Popsänger im Visier, plauderte er damals aus. "Ich liebe Mallorca", sagte er damals zu MM.

Eine Eisdiele auf der Insel zu eröffnen, ist nicht die erste Geschäftsidee, die Terenzi auf Mallorca verwirklicht. Im Juni 2019 hatte er in der Partyhochburg Magaluf den Stripclub "Paradise Lost" eröffnet. Mittlerweile ist das Etablissement geschlossen. Der 46-Jährige ist seit Jahren eng mit der Insel verbunden:

Erst in diesem Sommer hatte Marc Terenzi mehrere Wochen in einer Suchtklinik verbracht und sich nach zwei Jahren Beziehung von der Moderatorin Verena Kerth getrennt. "Ich muss endlich wieder Geld verdienen", sagte Marc Terenzi gegenüber Bild, "auch für meine Kinder." Der 46-Jährige ist US-Amerikaner, seine Karriere hatte als Teil der Boyband "Natural" angefangen. Er war unter anderem mit Sarah Connor und Jenny Elvers liiert.