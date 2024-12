Auf Mallorca steht bald eine deutsche Traumhochzeit an: Die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel werden heiraten. Im Sommer dieses Jahres hatte er um die Hand seiner langjährigen Partnerin angehalten, dafür nutze er im Juni die Eröffnung seiner Bar "Sharky’s" in Cala Rajada. Seitdem war es still geworden um die Vermählungspläne der beiden.

Jetzt hat Steff Jerkel aber neue Details zu der geplanten Hochzeit bekanntgegeben. "Wir wollen die geilste Hochzeit feiern, die ich je gesehen habe", schrieb der 55-Jährige am Dienstag bei Instagram. "Die Hochzeit wird einfach nur krass, das kann ich versprechen. So etwas gab es noch nie", plauderte Stephan aus.

Allerdings sei für eine Hochzeit dieser Dimension eine "Menge an Planung" nötig und es sei "ein finanzieller Kraftakt". Deshalb brauche das "Goodbye Deutschland"-Auswanderer-Paar auch "Kooperationspartner". Der Termin der Hochzeit müsse auch mit den Gästen abgestimmt werden. Daher sei auch noch nicht ganz klar, wann es so weit sein wird.

Aktuell sei geplant, dass die Hochzeit auf Mallorca im Frühjahr oder September 2026 stattfinden werde. "2025 wird verdammt knapp durch den unglaublichen Aufwand für diese Hochzeit", erklärte Steff Jerkel bei Instagram. "Wenn es schneller geht, umso besser", fügte er hinzu.

Auch zu seiner Zukunft als Gastronom in Cala Rajada äußerte sich Steff Jerkel. "Ich bin gerade in Gesprächen, wie es weitergeht", so der deutsche Mallorca-Resident. "So oder so" werde es nächstes Jahr weitergehen, versprach er. "Der Laden ist zu schön, um zuzubleiben." Nur zwei Monate nach der Eröffnung im vergangenen Sommer hatte Jerkel die Sportsbar "Sharky’s" wieder geschlossen. "Der Laden lief einfach scheiße, da gibt es nichts zu beschönigen", sagte der Deutsche damals zu seiner Entscheidung.