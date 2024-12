Es war wohl eines der schönsten Weihnachtsgeschenke für die Mallorca-Auswanderin Djamila Celina: Die 39-jährige Influencerin, die in Deutschland und Spanien als "pinke Barbie aus Holland" bekannt ist, gewann am 22. Dezember ihren ersten Boxkampf gegen Reality-Star Lena. Austragungsort des Fights war das Studio 21 in Hilversum bei Amsterdam.

Bereits Anfang des Jahres 2024 hatte das Mallorca Magazin Djamila Celina in ihrer Luxusvilla im exklusiven Stadtteil Son Vida besucht. Dort trainierte die zierliche Niederländerin unter Anleitung des erfahrenen Trainers Juan Carlos Estelrich vom Motorcity Boxing Club. Ein eigens eingerichteter Boxring im Haus bot die perfekte Kulisse für die schweißtreibenden Einheiten. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Boxing Influencers (@boxinginfluencers) Spektakulärer Sieg und körperliche Verwandlung Die intensive Vorbereitung hat sich ausgezahlt: Neben dem Sieg feierte die Influencerin eine beachtliche körperliche Transformation. "Ich habe insgesamt acht Kilo abgenommen und dabei eine neue Leidenschaft für das Boxen entdeckt", erklärte Djamila Celina. Auf TikTok folgen ihr fast eine Million Menschen, die ihre Reise begeistert verfolgen. Als Preis für ihren glorreichen Sieg erhielt sie nicht nur ein beachtliches Preisgeld, sondern auch eine kuriose Zugabe: ein Jahr lang Gratis-Pizza der Marke New York Pizza. Doch die frischgebackene Boxerin will ihrer neuen Topform aber treu bleiben: "Das Fast-Food-Angebot ist eine Versuchung, aber ich werde standhaft bleiben." Die zierliche Niederländerin bereitete sich monatelang mit Juan Carlos Estelrich, einem erfahrenen mallorquinischen Trainer des Motorcity Boxing Club, auf den Fight vor. (Foto: PL) Neue Projekte im Rampenlicht Nach ihrem Box-Debüt trainiert Djamila Celina bereits für ihren nächsten Kampf, der im April 2025 stattfinden soll. Parallel bleibt sie auch im Fernsehen präsent. Seit 2022 gehört sie zu den Hauptdarstellerinnen der Reality-Serie The Real Housewives of Amsterdam, die inzwischen weltweit auf Netflix läuft. Nun sorgt sie auch in der deutschen Adaption Housewives of Munich für Schlagzeilen, wo sie mit ihrer markanten pinken Haarpracht für Aufsehen sorgt. #boxinginfluencers #fyp #boxing #beforeandafter ♬ stream escapism - #1 worth it. stan @djamilacelina Trust the process💕 #djamilacelina Zwischen zwei Welten Obwohl sie einen Großteil ihres Lebens auf Mallorca verbringt, fühlt sich Djamila Celina ihren Wurzeln verbunden. "Ich fühle mich momentan auf Mallorca mehr zu Hause als in den Niederlanden", sagt sie. Ihre Deutschkenntnisse verdankt sie ihrem Vater, der aus der Schweiz stammt, während ihre Mutter Niederländerin ist. Mit ihrer bunten Persönlichkeit, ihrem Engagement für neue Herausforderungen und ihrer Präsenz in den sozialen Medien bleibt Djamila Celina ein Beispiel für Vielseitigkeit und Zielstrebigkeit – sowohl im Boxring als auch darüber hinaus.