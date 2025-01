Cecilia Sandberg, eine der legendären Immobilienmaklerinnen von Mallorca, ist am Mittwoch, den 1. Januar, im Alter von 76 Jahren verstorben. Die Dänin, geboren in eine wohlhabende Familie und aufgewachsen im engen Kreis der dänischen Königsfamilie, fand in ihrer Wahlheimat Mallorca ihre wahre Bestimmung. Über 30 Jahre lang prägte sie den Immobilienmarkt der Insel und machte sich als eine der führenden Maklerinnen einen Namen.

Cecilia, die von ihren Freunden liebevoll "Ceci" genannt wurde, war alles andere als eine typische Frau ihrer Zeit. "Während viele in ihrer privilegierten Position eher den gesellschaftlichen Konventionen folgten, entschied sie sich für ein Leben voller Abenteuer, Unabhängigkeit und außergewöhnlicher Erlebnisse", schreibt die spanische MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Und weiter: "Sie war diejenige, die immer einen Schritt voraus war – sei es in ihrem Beruf oder im Umgang mit den führenden Persönlichkeiten der Kunstwelt, der Wirtschaft und der High Society. Mit einem feinen Gespür für Stil und einer unvergleichlichen Eleganz eroberte sie den Immobilienmarkt. Durch ihre Arbeit hinterließ sie einen bleibenden Eindruck auf Mallorca und war maßgeblich an der Transformation des lokalen Marktes beteiligt. Ihr Name war Synonym für Luxus, Raffinesse und Erfolg." Mutter von zwei Kindern Sandberg war Mutter von zwei Kindern aus ihrer Ehe mit dem Künstler Joaquim Torrents, den sie stets unterstützte und ihm half, ebenfalls in exklusivste Kreise der Gesellschaft einzutreten. Mit sieben Enkelkindern war sie zudem stolze Großmutter. In den letzten Jahren teilte sie ihr Leben mit dem Piloten Roberto Fernández. Auch als leidenschaftliche Immobilienexpertin blieb Cecilia bis zum Schluss aktiv. "Ihr Engagement, ihre Lebensfreude und ihre stets jugendliche Energie machten sie zu einer einzigartigen Persönlichkeit", so "Ultima Hora".