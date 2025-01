Auf Instagram und in den sozialen Netzwerken wie TikTok und Facebook hagelt es für die gebürtige Österreicherin Vanessa Mariposa durch ihre 802.000 Follower an positivem Feedback und Anerkennung für ihre Mallorca-Bilder. Doch, dass hinter ihrem Wow-Body, den die 32-Jährige auf Social Media oftmals beim Training im Gym präsentiert, eine Menge harter Arbeit steckt, ist den wenigsten ihrer Fans und Anhänger bewusst.

MM traf die Fitness-Influencerin im Mega-sport, der Fitnessanlage der Superlative, im Industriegebiet Son Valentí in Palma auf einen grünen Smoothie am Swimmingpool. „Ich trainiere sechsmal die Woche, und an einem Tag habe ich Pause. Dabei mache ich einen Dreier-Split, und bearbeite an den einzelnen Wochentagen verschiedene Muskelgruppen”, so der Reality-TV-Star.

Im vergangenen Jahr machte die gelernte Personal-Trainerin und ausgebildete Ernährungswissenschaftlerin ihren Mallorca-Traum wahr und zog mit ihrem Dachshund namens „Zorro Weenie Wiesel” auf die Insel. In ihrer neuen Wahlheimat auf den Balearen kann Vanessa Mariposa, die mit bürgerlichem Namen Vanessa Hofinger heißt, auch weiteren Sportarten, etwa auf dem Wasser, frönen. „In Arenal gehe ich manchmal surfen, doch auch Stehpaddeln finde ich ziemlich cool”, so die Wasserratte.

Zusammen mit ihrem Freund erkundet die blonde Schönheit nicht nur sportlich, sondern auch kulturell und kulinarisch die Ecken der Sonneninsel. „Wir fahren ab und an an so manche Bucht und gehen auch viel wandern, zuletzt waren wir am Cúber-Stausee. Mit Freunden oder der Familie lieben wir es, in der Winterzeit Weihnachtsmärkte zu besuchen, besonders toll fand ich den von Son Amar. Gerne gehen wir auch schick essen wie im Yara in Puerto Portals, im Mar de Nudos oder im Campino Restaurant.”

Ihre durch Social-Media steigende Popularität führte dazu, dass sie auf der Straße und im öffentlichen Raum schon oft erkannt und angesprochen wurde. „In Deutschland und Österreich kommt das oft vor. Im Sommer passiert das auf Mallorca häufiger, wenn Touristen auf die Insel kommen. Ich gehe sehr selten feiern, doch zur EM-Zeit war ich häufiger am Ballermann, um mir die Spiele anzuschauen, wobei sich mir oftmals Menschen genähert haben”, so Mariposa. Solange das für sie jedoch freundlich und nicht aufdringlich sei, wäre das Angesprochen werden für sie in Ordnung, fügte sie dem hinzu. Im Gegensatz dazu werde sie bei ihren täglichen Work-outs im Fitness-Studio in Ruhe gelassen. Obwohl viele Sporttreibende mittlerweile wissen würden, was für eine enorme Reichweite sie hätte, würde sich doch jeder im Megasports auf sein eigenes Training konzentrieren.

Das Gym verhilft Mariposa nicht nur dazu, in Form zu bleiben, sondern hat auch in privaten Liebesangelegenheiten zu ihrem Glück beigetragen. „Beim Fitness habe ich meinen Freund Luca Kiesbye kennengelernt. Zwar folgten wir uns gegenseitig davor auf Instagram. Doch haben wir uns durch unser Aufeinandertreffen beim Sport besser angefreundet, bis es irgendwann einmal richtig zwischen uns funkte”, schwärmte die Blondine.

Für Business-Projekte oder Dreharbeiten fliegt die Österreicherin oftmals nach Deutschland. An den Feiertagen oder bei besonderen Anlässen hingegen besucht sie auch ihre Familie in Salzburg. Einem breiten TV-Publikum wurde Mariposa durch die Teilnahme an Reality-TV-Sendungen und Formaten wie „Das Sommerhaus der Stars”, „Das große Promi-Büßen” und „Junges Geld” bekannt.

Die Social-Media-Queen, die teils italienische Wurzeln hat, war, wie sie im MM-Gespräch gestand, in ihren Teenager-Jahren magersüchtig. „Ich wollte damals Model werden. Eigentlich handelt es sich dabei um eine Krankheit und genau kann ich es mir nicht erklären, wie es dazu gekommen war, da ich ein liebevolles Umfeld hatte.” Mit ihrem Wissen um Sport und Ernährung holte sie sich selbst aus eigener Kraft aus dieser dunklen Zeit heraus. Nun möchte sie jungen Mädchen durch Social Media die Botschaft vermitteln, dass es auch mal o.k. ist, bei Mahlzeiten zu sündigen. „Wenn man auf seinen Körper und seine Ernährung achtet, ist es völlig in Ordnung, auch mal eine Pizza zu essen.”