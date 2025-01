In Rheinland-Pfalz in Deutschland wird in diesen Tagen ein mutmaßlicher Betrugsfall um einen Mallorca-Urlaub verhandelt. Dabei soll ein 25-jähriger Mann aus Frankenthal in der Nähe von Mannheim eine Reise auf die Insel bei Ebay-Kleinanzeigen angeboten haben. Eine Frau bezahlte das Geld, doch konnte den Urlaub auf die Insel nie antreten. Gegen den mutmaßlichen Betrüger ist jetzt Haftbefehl erlassen worden.

Im Juni vergangenen Jahres hatte der 25-Jährige die Mallorca-Reise über das bekannte Verkaufsportal www.kleinanzeigen.de angeboten, rund 35 Kilometer von seinem Wohnort entfernt. 650 Euro sollte der einwöchige Insel-Urlaub kosten. Eine Frau biss an und überwies das Geld – doch sie erhielt weder Unterlagen noch weitere Informationen zu ihrer gekauften Reise. Deshalb wird dem Mann jetzt am Amtsgericht Frankenthal der Prozess gemacht – doch er kam einfach nicht zur Verhandlung. "Da der Angeklagte unentschuldigt nicht zur Hauptverhandlung erschienen ist, wurde gegen ihn Haftbefehl erlassen", teilte ein Pressesprecher des Amtsgerichts auf Anfrage des Mallorca Magazins. Erlassen worden ist der Haftbefehl am Dienstag, 7. Januar. Jetzt soll der mutmaßliche Betrüger von Beamten ausfindig gemacht werden. Ihm drohen eine "Geldstrafe und Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren", so der Pressesprecher des Gerichts.