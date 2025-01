Es gibt viele Wege, nach Mallorca zu gelangen – fliegen oder mit dem Auto fahren und die Fähre nehmen sind wohl die gängigsten. Doch dieser Deutsche hat sich ein ungewöhnliches Gefährt ausgesucht: Maik Horn aus Kränzlin in Brandenburg – auch bekannt als "Trecker-Maik" – will mit seinem Traktor nach Mallorca und zurück fahren. Von seinem Vorhaben hat er zuerst der Neuruppiner Märkischen Allgemeinen Zeitung erzählt, der Artikel ist am Samstag, 11. Januar, erschienen.

Im Sommer will der 49-jährige Maik Horn zu seiner bisher größten Tour aufbrechen. "Ich war noch nie auf Malle", sagte er im Interview mit der MAZ. Anlass ist sein 50. Geburtstag und er hat Angst vorm Fliegen. "Der runde Geburtstag soll mit seiner Frau Dani, die die Strecke in einem Wartburg 1.3 mitfährt, sowie Freunden auf der spanischen Urlaubsinsel gefeiert werden", lautet es in dem Artikel des Redakteurs Andreas Vogel.

Ehefrau Dani Horn begleitet ihren Mann bei der Tour nach Mallorca mit einem Wartburg 1.3. Foto: MAZ/Henry Mundt

Mit seinem 180 PS starken Trecker will er am 10. Juni von Brandenburg nach Barcelona losfahren und von dort mit der Fähre nach Mallorca übersetzen. Nach ein paar Tagen auf der Finca eines Freundes soll es dann die gleiche Strecke wieder zurückgehen – nochmals etwa 2300 Kilometer mit Tempo 30. Insgesamt wird "Trecker-Maik" aus Kränzlin rund 5000 Kilometer zurücklegen, er rechnet allein mit Spritkosten von etwa 4500 Euro.

Sieben Wochen mit Freunden unterwegs

"Der gelernte Bierbrauer, der seit 2010 Lkw-Fahrer in Alt Ruppin ist, geht davon aus, dass die Tour mit dem Traktor wohl sieben Wochen dauern wird", heißt es in dem Artikel. "Einziger Luxus: Der Traktor, ein ZT 323 aus dem Jahr 1984, den Trecker-Maik 2022 umgebaut und mit einem Häckslermotor E 281 versehen hat, ist mit Radio und Klimaanlage ausgestattet."

Neben seiner Frau Dani werden ihn auch noch Freunde auf seiner Mallorca-Tour begleiten. "Ein zweiter Traktor, den Lars Eckert steuert, wird ebenso dabei sein, wie ein W 50, eine Schwalbe, ein Barkas B1000 und ein Lkw L60. Zudem wollen zwei Bekannte jeweils mit ihrem Trabi 601, Kombi, nachreisen."

"Wir haben einen Schlafwagen dabei", sagt Trecker-Maik gegenüber den Kollegen von der Neuruppiner MAZ. Die genauen Übernachtungsorte an der Strecke werden aber noch herausgesucht. An mögliche Pannen wird natürlich ebenfalls gedacht. Zum einen wollen die Fans der alten Fahrzeuge einiges an Ersatzteilen mitnehmen, zum anderen sollen bei Bedarf über einen Nachtexpress fehlende Teile nachgeliefert werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass Maik Horn sich eine ungewöhnliche Tour vornimmt – und auch durchzieht. "2013 war er mit einem Freund zu den Oldtimer-Traktor-Weltmeisterschaften an den Großglockner nach Österreich gefahren. Für die mehr als 1100 Kilometer lange Strecke hatte Trecker-Maik damals fünf Tage gebraucht – und viele Fans der alten Fahrzeuge kennengelernt. In Niederbayern hat sich danach sogar ein Fanclub gegründet", so die MAZ.