Ein 84-jähriger Mann ist am vergangenen Sonntagmorgen in Capdepera auf Mallorca von seinem eigenen Traktor überfahren worden und starb noch an der Unfallstelle. Er hatte das Fahrzeug selbst gestartet. Wie er unter die Hinterräder geraten war, ist unklar.

Um 9.10 Uhr vernahm die Ehefrau des mittlerweile Verstorbenen einen unangenehmen Geruch nach verbranntem Plastik. Daraufhin ging sie in die Lagerhalle, in der ihr Mann mit dem Landwirtschaftsfahrzeug einige Arbeiten erledigen wollte. Beim Betreten der Halle sah sie, wie der Traktor eingeschaltet war, und die Räder sich auf der Stelle drehten. Und dann erblickte sie, wie ihr Mann regungslos unter dem Hinterreifen des Fahrzeugs lag. Er musste direkt unter die Räder des Wagens gekommen sein. Die Frau rief sofort die Polizei und die Feuerwehr. Den herbeigeeilten kräften gelang es, den Traktor von dem Mann wegz bewegen. Die Wiederbelebungsversuche blieben jedoch vergebens. Die Rettungskräfte gehen davon aus, dass der spanische Rentner auf der Stelle tot war. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch unklar. Die Guardia Civil aus Artà hat Ermittlungen eingeleitet, um die Todesursache zu klären.