Der Ur-Bachelor und Mallorca-Resident Paul Janke ist in der Sendereihe "Shopping-Queen" am mittwoch als Begleitung aufgetaucht (derzeit in der Mediathek von RTL+ abrufbar). In der Folge berät der 43-jährige Fernsehdarsteller und Musikproduzent Kandidatin Anne, eine ehemalige Miss Germany, beim Einkauf von edlen Glitzer- und Glamour-Klamotten, sowie Schmink-Sets in Drogerien und muss dabei auch stets auf das Budget und die Ausgaben der Dame achten.

Gegenüber MM verriet Janke, der einst zum "Mister Hamburg" gewählt worden war, weitere Details zu dem Dreh: "Ich habe in der Sendung 'Shopping-Queen' mitgewirkt, und war selbst schon zum zweiten Mal als Begleitung dabei." Auch seine persönlichen Vorlieben gab der sympathische Beau dabei bekannt. "Ich habe kein Problem damit, eine Frau beim Shoppen zu begleiten und sie zu unterstützen. Dabei muss natürlich der eigene Stil dazu passen. Schließlich bin ich, wie ich denke, komplett anders als die meisten Männer und liebe es, shoppen zu gehen."

Janke, der sich früher nicht nur als Model, sondern sogar als Fußballer einen Namen machte, sagte ferner: "Jeder hat einen ganz unterschiedlichen Style und muss sich in seinen Sachen wohlfühlen. Ich persönlich achte sehr auf meine Klamotten, und das beginnt schon beim Einkauf. Doch beobachte ich, dass es vielen Männern hingegen egal ist, ob der Gürtel zu den Schuhen passt oder ob man weiße Socken zu einer schwarzen Hose hat. Ich hingegen bin da etwas italienisch angehaucht und achte sehr auf meine Kleidung."

Ein besonderes Schmankerl der Sendung ist dabei, dass der gebürtige Hamburger zudem auch einen Blick in seinen eigenen Kleiderschrank auf der Balearen-Insel unter Kamerabegleitung werfen lässt. Dabei zeigt er auch seine neuen und gebrauchten Sneaker sowie Business-Schuhe und verrät, auf welche Details er bei der Kleidung von Frauen steht.

In dieser Hinsicht veröffentlichte er auch ein weiteres, kurzes Reel von sich auf Instagram, in dem er fleißig und ordentlich seine zugegebenermaßen doch sehr bunten Unterhosen zusammenlegt und sogar nach Farben sortiert. Dazu schrieb der gelernte Diplom-Kaufmann: "What is the reason? I’m not single because nobody wants me. No, I’m single because nobody that I want wants me. That’s completely different." Auf Deutsch könnte man das wie folgt übersetzen..: "Was ist der wahre Grund? Ich bin nicht Single, weil mich niemand will. Nein, ich bin Single, weil niemand, den ich begehre, mich will. Das ist der kleine und feine Unterschied."



Mit dem Statement spielt der frühere Rosenkavalier vermutlich auf sein langjähriges Single-Dasein an. Denn der Promi und charismatische Junggeselle, der seit 2012 durch die deutsche Medienlandschaft tingelt, ist immer noch alleinstehend….und das, obwohl er seine Junggesellen-Bude in Palma ordentlich und blitzeblank hält, indem er selbst putzt.

Wie er RTL gegenüber erklärte, hat dieser Putzfimmel vielleicht auch negative Konsequenzen in Bezug auf seinen Wunsch nach einer Frau und eigenen Kindern: "Das Problem bei einem Sofa beispielsweise ist, dass wenn dann Kinder mit Schokolade oder einem Weinglas daherkommen... dann bin ich schon ein bisschen angespannt." Wie es aussieht hat sich der Ex-Bachelor, bis auf wenige kurze Affären, fest in seinem Single-Dasein eingerichtet …